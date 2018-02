VOLANO CEFFONI! E LI RIFILA IL MARCHESE FULVIO ABBATE: "CALENDA? SPERMATOZOO D'ORO DEI PARIOLI CHE ASPETTA DI PRENDERE LA LEADERSHIP DEL CENTROSINISTRA…IL PD E’ UN’AGENZIA DI INTERESSI PERSONALI - PIERO GRASSO E' UN INETTO ASSOLUTO, INCAPACE DI ESPRIMERE UN PENSIERO - LAURA BOLDRINI E’ UNA SANTANCHE' DI SINISTRA..."

Il marchese Fulvio Abbate è intervenuto questa mattina ai microfoni di ECG, il programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Radio Cusano Campus, l'emittente dell'Università degli Studi Niccolò Cusano.

Su questa campagna elettorale: "E' orrenda. la destra e il Movimento Cinque Stelle, basta vedere il manifesto della Lombardi, sa bene che non hanno gli strumenti per risolvere i problemi e giocano sulle paure collettive. Quindi l'uomo nero, il migrante, diventa lo spettro. Costa poco e quindi tutte le destre lo stanno utilizzando. La sinistra non ha strumenti perché la destra può dire qualsiasi cosa mentre la sinistra deve convincere e come potrà mai farlo in una situazione di crisi strutturale in cui non c'è una lira?".

La sinistra secondo Fulvio Abbate è morta: "Non ha più rappresentanza. In Italia ci sono stati un grandissimo partito comunista e un partito socialista minoritario che comunque ha avuto anche un suo ruolo. Non è rimasto nulla. Il Pd è un'agenzia di interessi personali, tra quelli di Renzi e quelli della Boschi. Anche se non mi sono scandalizzato vedendo Casini sotto i ritratti di Togliatti e di Matteotti. La sinistra non c'è più, non ha un presidio nella società".

Stroncato Liberi e Uguali: "Devo fare ammenda, avevo pensato che il testimonial primo di Liberi e Uguali fosse all'altezza. E invece è un incapace totale. E' incapace persino di esprimere un pensiero. E' un inetto assoluto. Credo invece che Laura Boldrini, come ha detto Bobo Craxi, sia una Santanché di sinistra. Una persona priva di talento, arrogante, miracolata, perché si trova alla Presidenza della Camera dopo un gioco spartitorio da Manuale Cencelli".

Il Machese Abbate ne ha anche per Calenda: "La considerazione è antropologica. Io vivo a Roma e quindi ho una percezione esatta di un certo contesto. Calenda rappresenta uno spermatozoo d'oro dei Parioli. E' figlio e nipote d'arte. E' stato selezionato per ragioni di classe e di appartenenza per avere un futuro professionale ultra smart. Le persone di sinistra, come me, sono mosse da un candore quasi demenziale. Calenda sta aspettando di prendere la leadership del centrosinistra la settimana successiva al voto del 4 marzo. Arriverà Calenda e il coglione di sinistra dirà quant'è bravo Calenda".

