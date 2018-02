''BELLI CAPELLI'' E IL SOFFRITTO D'INTERESSI JUVENTINO - ZILIANI: L'AD DEL SASSUOLO, GIOVANNI CARNEVALI, HA UNA FIGLIA CHE LAVORA COME ''BRAND MANAGER'' DELLA JUVENTUS. AGGIUNGI L'AMICIZIA DECENNALE CON BEPPE MAROTTA, E OTTIENI UN FIUME DI COMPLOTTISMO (GIUSTIFICATO): COME MAI IL SASSUOLO HA TENUTO IL NAPOLI UN MESE BLOCCATO SU POLITANO, PER POI DARGLI UNA SÒLA? E BERARDI, CHE DOVEVA ANDARE A INTER O ROMA? LA PICCOLA SQUADRA HA RIFIUTATO DECINE DI MILIONI DA CHI PUO' IMPENSIERIRE L'ADORATA JUVE...

COMMENTI FACEBOOK ALL'ARTICOLO DI ZILIANI:

tutti noi nel ns piccolo siamo pieni di conflitti di intressi ma quest'articolo se confermato svela tanti retroscena, aggiungici che il Sassuolo negli ultimi anni ha rifiutato dal Napoli:

25 mil x Vrsaljiko

40 mil x Berardi

30 mil x Politano

(cifre più o meno reali)

quindi oggi mi chiedo: ma Juventus - Sassuolo la quotano anche ??

Paolo Ziliani per ''il Fatto Quotidiano''

giovanni carnevali

Brand manager junior specialist.

Cosa significhi non sappiamo: di certo si tratta della qualifica con cui è stata assunta alla Juventus Camilla Carnevali, figlia di Giovanni Carnevali, l' ad del Sassuolo che è anche amministratore unico di "Master Group Sport", agenzia di marketing molto addentro alle cose dello sport.

giovanni carnevali beppe marotta

Classe 1960, grande amico di Beppe Marotta, l' ad della Juventus con cui lavorò tra gli anni 80 e 90, detto "Belli capelli" per il suo look piacente e giovanile, è stato a suo modo il protagonista dell' ultima sessione del (triste) calciomercato, dove il colpo in canna è stato per 30 giorni quello di Politano dal Sassuolo al Napoli (sic), affare mai andato in porto - mormorano i maligni - anche per non indisporre la Juve e Marotta.

camilla carnevali juventus

E insomma: che la figlia di "Belli capelli" sia stipendiata dalla Juve e che Politano non sia andato al Napoli magari è casualità: la stessa che ha portato al club di Andrea Agnelli Alberto Pairetto, figlio dell' ex designatore Pierluigi squalificato per Calciopoli, come "Event manager".

Di certo, Politano è almeno il secondo buon giocatore del Sassuolo che non va in un grande club per interferenze dall' alto: era già successo a Berardi, vicino a Inter e Roma senza mai riuscire a farcela. Carnevali, naturalmente, smentisce di aver ricevuto pressioni da Marotta. Che "Belli capelli" abbia insomma quel po' di pelo sullo stomaco che tanto fa gioco, nella giungla del pallone, è un dato di fatto.

giovanni carnevali beppe marotta

Per dire: ci sarebbe sul suo conto un piccolo problema di conflitto d' interessi se è vero che da un lato è l' ad di un club di A e dall' altro è il patron dell' agenzia di marketing che come si legge nel suo stesso sito "gestisce i principali avvenimenti calcistici nazionali in collaborazione con la Lega di A e B". Tutto regolare? Per "Belli capelli" tutto fa brodo. L' importante è che se ne parli.

berardi VRSALJKO AI TEMPI DEL SASSUOLO

MATTEO POLITANO giovanni carnevali