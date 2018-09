'CHICCO' MOLINARI MANDA L’EUROPA IN BUCA – NELLA PRIMA GIORNATA DELLA 'RYDER CUP' LA STELLA DEL GOLF AZZURRO BATTE TIGER WOODS: EUROPA AVANTI 5-3 SUGLI STATI UNITI – UNA SPETTATRICE COLPITA A UN OCCHIO DALLA PALLINA DI KOEPKA - "SANGUINAVA NON POCO. STO MALE PER LEI” – TRASPORTATA IN OSPEDALE, SONO STATE ESCLUSE FRATTURE - VIDEO

Federica Cocchi per gazzetta.it

reed woods molinari fleetwood

Francesco Molinari aveva buone sensazioni, a ragione. Chicco e il compagno di squadra inglese Tommy Fleetwood portano a casa due punti nella prima giornata della Ryder Cup, contributo che porta l’Europa avanti 5-3 sugli Stati Uniti.

IL POKER DEL POMERIGGIO — Dietro 3-1 dopo la mattinata dedicata ai fourballs - sfida a coppie, ma ogni giocatore ha la sua pallina - nel pomeriggio i foursome - a coppie, ma con una sola pallina per squadra - l’Europa è andata alla riscossa. Henrik Stenson e Justin Rose hanno battuto Dustin Johnson eRickie Fowler per 3&2 (tre punti di vantaggio con due buche da giocare), Rory McIlroy e Ian Poulter hanno schiantato Bubba Watson e Webb Simpson 4&2. Ancora più netto il successo di Sergio Garcia e Alex Noren contro Phil Mickelson e Bryson DeChambeau. Stesso punteggio per Francesco Molinari e Tommy Fleetwood contro Justin Thomas e Jordan Spieth: 5&4.

chicco molinari

molinari woods

AL MATTINO — In mattinata, nei fourballs l’unico punto per l’Europa era stato portato proprio da Molinari e Fleetwood, che avevano battuto una delle coppie più toste, quella formata da Tiger Woods e Patrick Reed. I primi a gioire erano stati Rickie Fowler e Dustin Johnson che avevano letteralmente steso il duo europeo RockyMcIlroy e Thorbjorn Olesen. Grande rammarico per il punto perso da Justin Rose e John Rahm che dopo essere rimasti in testa per 15 buche, erano crollati nel finale cedendo a Bruce Kopeka e Tony Finau.

Avevano sfiorato il miracolo, ma non sono riusciti a chiudere l’impresa Tyrrell Hatton, vincitore dell’Open d’Italia due anni fa, e Paul Casey. Sotto di tre buche nelle prime nove, erano riusciti a rimontare riportando il match in parità alla 13 e 14 ma la classe della coppia d’oro Jordan Spieth e Justin Thomas aveva avuto la meglio.

koepka donna ferita 1

2. TIFOSA COLPITA DALLA PALLINA DI KOEPKA

Da gazzetta.it

koepka

Una spettatrice è stata colpita al volto dalla pallina di Brooks Koepka, nella mattinata della prima giornata di Ryder Cup al Golf National di Saint-Quentin-en-Yvelines, in Francia. E’ successo alla buca 6 nella sfida di fourballs: il drive di Koepka, in coppia con Tony Finau, è finito a sinistra del fairway, in mezzo alla folla

La spettatrice è stata colpita al volto, ma è sempre rimasta cosciente ed è stata portata via dal campo. "Sono andato a trovarla - ha detto Koepka alla fine della sfida, vinta contro gli europei Rose e Rahm -, a un primo sguardo aveva male. Sanguinava non poco.

La palla deve averla colpita in pieno a un occhio. Per fortuna non ha avuto abbassamenti della vista o cose del genere". "Non è una situazione piacevole - ha proseguito Koepka -. Quando si fa male qualcuno, non lo si fa mai apposta, ma capita di colpire delle persone e ci si sta male. Non si vorrebbe mai che la propria pallina colpisca qualcuno, soprattutto una donna. Ci si sta veramente male". Soccorsa, la donna è stata portata in ospedale. Non ha riportato fratture.

koepka 2 francesco molinari con la moglie francesco e edoardo molinari molinari molinari woods molinari woods molinari molinari

koepka 3