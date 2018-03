L'ITALIA PIANGE DAVIDE ASTORI – ENRICO RUGGERI: "PASSIAMO LA VITA A CORRERE E COMPETERE, OGNUNO ALLA RICERCA DEL SUO GOL PERSONALE. POI QUALCUNO STACCA LA FOGLIA DALL'ALBERO" - MALAGO’: "SONO SOTTO CHOC. LA SUA IMPROVVISA SCOMPARSA DEVE PORRE L’ACCENTO SULLA NECESSITA’ DI CONTROLLI FISICI ASSIDUI E COSTANTI NEL CALCIO E NELLO SPORT” - I RICORDI DI BUFFON, TOTTI,ODDO E MONCHI

ENRICO RUGGERI: Passiamo la vita a correre e competere, ognuno alla ricerca del suo gol personale. Poi qualcuno stacca la foglia dall'albero. Una preghiera per Davide Astori

AC MILAN: Un ragazzo innamorato del calcio e della vita cresciuto con noi. L’Ac Milan è scioccato dalla tragica scomparsa di Davide Astori. Un dolore immenso

MASSIMO ODDO: In momenti come questi tutto perde importanza. Sono sconvolto da questa immane tragedia che ha colpito Davide e stringo in un forte abbraccio la famiglia Astori

MONCHI: Conosco la sofferenza, quello che si sente, il dolore che si prova, perché purtroppo l’ho vissuto in prima persona con lo sfortunato Antonio Puerta. Auguro molto coraggio ai suoi familiari, ai suoi amici, ai suoi compagni, alla Fiorentina e al calcio italiano

NAINGGOLAN: Un grande giocatore ma ancora di più una grande persona. Quante battaglie insieme a Cagliari e poi ritrovati insieme a Roma…ancora non ci posso credere

MALAGO': "Sono sconvolto. E' una notizia che mi ha choccato. Quando questa mattina mi ha chiamato la Fiorentina per raccontarmi l'assurda tragedia che ha colpito Davide Astori, sono rimasto allibito e senza parole" ha detto Giovanni Malagò, Commissario Straordinario della Lega Serie A e presidente del Coni. "Sono stato assalito da mille pensieri, riflettuto a lungo sul dramma di un ragazzo che nel pieno della sua maturità sportiva ed agonistica scompare in una stanza d'albergo a poche ore da una partita di campionato.

L'improvvisa scomparsa di Astori deve ancora una volta porre l'accento sulle necessità di controlli fisici assidui e costanti non solo per il calcio professionistico ma nello sport in generale. Oggi è un giorno triste per il nostro mondo. Alla famiglia di Astori, ai suoi cari e alla Fiorentina rivolgo i sentimenti più vivi di condoglianze da parte di tutto lo sport italiano".

BUFFON: Ciao caro Asto, difficilmente ho espresso pubblicamente un pensiero riguardo una persona, perché ho sempre lasciato che la bellezza e l'unicità di rapporti, di reciproca stima e affetto, non venissero strumentalizzati o gettati in pasto a chi non ha la delicatezza per rispettare certi legami. Nel tuo caso, sento di fare un'eccezione alla mia regola, perché hai una moglie giovane e dei familiari che staranno soffrendo,ma soprattutto la tua piccola bimba, merita di sapere che il suo papà era a tutti gli effetti una PERSONA PERBENE.....una GRANDE PERSONA PERBENE....eri l'espressione migliore di un mondo antico, superato, nel quale valori come l'altruismo, l'eleganza, l'educazione e il rispetto verso il prossimo, la facevano da padroni. Complimenti davvero, sei stata una delle migliori figure sportive nella quale mi sono imbattuto. R.I.P. Il tuo folle Gigi.

TOTTI: Scioccato, incredulo e senza parole per questa tragedia. Sono vicino alla famiglia e agli amici di Davide Astori

RENZI: Mi sembra impossibile. Sono incredulo e piango con la sua famiglia e con tutta la Fiorentina. Ciao Capitano.

