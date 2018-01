ALLEGRI HA PERSO LA TESTA – "OGGI": IL TECNICO DELLA JUVE VOLA A ROMA, VA A PRENDERE AMBRA A CASA (ACCOLTO DAL PADRE DELL'ATTRICE), LA ACCOMPAGNA A TEATRO E ALLA FINE SCATTA UN BACIO DI FUOCO...

allegri ambra

Dea Verna per oggi.it

NE APPROFITTANO… – Questo sì che è un bacio! La passione tra Massimiliano Allegri e Ambra non conosce momenti di stanchezza, i due innamorati si rincorrono per tutta Italia e approfittano di ogni momento libero per vedersi. Allegri, finita la sessione di allenamento con la Juventus, si è precipitato a Cerveteri, dove Ambra ha trascorso alcuni giorni con la famiglia.

Ad aprirgli la porta è stato papà Alfredo, che ha salutato con calore il compagno della figlia. Allegri ha poi accompagnato Ambra a Roma, al teatro Eliseo, dove lei era in scena con la pièce La guerra dei Roses. Prima di separarsi, è scattato il bacio: glorioso, con Ambra che si abbandona nelle braccia di lui.

LA NOTTE IN ALBERGO – Poi Max l’ha aspettata in un albergo a cinque stelle vicino Villa Borghese. Lei, finito lo spettacolo, lo ha raggiunto, per concludere in bellezza una serata (e un anno) ad alto tasso di passione. Sarà davvero già in dolce attesa Ambra, come si è detto? L’entourage di lui ha smentito. Ma questo amore diventa sempre più solido e profondo.

