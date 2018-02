ALTA TENSIONE IN CASA LAZIO: RISSA SFIORATA TRA INZAGHI E FELIPE ANDERSON DOPO DOPO LA SCONFITTA COL GENOA - IL BRASILIANO AVREBBE DETTO AL TECNICO: “TE LA PRENDI SOLO CON ME” – PER LUI IL FUTURO E’ SEMPRE PIU’ LONTANO DA ROMA…- LA LAZIO SMENTISCE LA LITE: "SOLO UN CONFRONTO"

DA www.sportmediaset.mediaset.it

inzaghi anderson

Tensione alle stelle in casa Lazio al termine della sfida persa 2-1 in casa con il Genoa. Nel post partita, infatti, Felipe Anderson e Simone Inzaghi si sono scontrati molto duramente, sfiorando addirittura la rissa. Secondo l'allenatore, il brasiliano - entrato nella ripresa al posto di Marusic - ha dato uno scarso contributo in un momento decisivo del match, colto anche dai tifosi che hanno più volte fischiato il fantasista.

L'allenatore piacentino, come raccontato da Premium Sport, lo ha rimproverato, ottenendo come risposta un "tanto te la prendi sempre solo con me". L'acceso diverbio è stato fortunatamente sedato da Lucas Leiva, che ha utilizzato tutta la sua esperienza per riportare la calma tra il compagno di squadra e l'allenatore. Il futuro di Felipe Anderson, però, a questo punto sembra sempre più lontano da Roma.

SIMONE INZAGHI

E la serenità a Casa-Lazio, certificata fino a due settimane fa con la corsa-Champions e ogni cosa al posto giusto, Europa League Coppa Italia comprese, rischia a questo punto di perdersi, dopo le due sconfitte in campionato, e l'ultima col Genoa del tutto inattesa.