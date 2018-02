ASTA TOSTA PER ICARDI – WANDA NARA FA TREMARE L’INTER: “DUE SQUADRE IMPORTANTI SI SONO AVVICINATE A LUI” - LA MOGLIE E AGENTE: "NON HO ANCORA INCONTRATO IL DS AUSILIO PER IL RINNOVO. LA CLAUSOLA RESCISSORIA? ALZARLA NON SAREBBE UN PROBLEMA" (ATTUALMENTE E’ DI 110 MILIONI € ED E’ VALIDA SOLO PER L'ESTERO)

Da www.ilsole24ore.com

Wanda Nara fa nuovamente tremare l'Inter. La moglie e agente di Mauro Icardi, capitano nerazzurro, ha rivelato, in un'intervista al Corriere dello Sport, che l'argentino è ancora obiettivo di grandi squadre.

Nella sessione invernale, è addirittura trapelata la notizia, smentita ovviamente dalla squadra nerazzurra, di visite mediche già sostenute con il Real Madrid. "In quest'ultimo periodo due squadre importanti si sono avvicinate a lui, mostrando interesse. In qualità di suo agente, devo pensare al suo futuro, quindi non posso non almeno ascoltare e valutare le condizioni e la situazione attuale".

Icardi lontano dall'Inter, quindi? In realtà, Wanda continua ad esaltare il rapporto che il giocatore ha con la formazione di Spalletti: "Anche in passato c'erano top club, ma lui ha dimostrato di scegliere sempre il nerazzurro, ha fatto tanto per questi colori, senza mai avere dubbi su quale maglia indossare. Lui è il capitano dell'Inter e vuole il bene di questa squadra. Ma io mi occupo della sua situazione, e chi lo vuole deve bussare alla mia porta".

Aperte, comunque, le trattative con Ausilio per il rinnovo, con possibile ritocco alla clausola rescissoria, attualmente di 110 milioni di euro, valida solo per l'estero e attivabile dall'1 al 15 luglio: "Sono tantissimi soldi, e sono sicuro che l'Inter sia soddisfatta che un suo giocatore sia arrivato a questo valore. Alzarla non sarebbe un problema, ne discuteremo. Non ho ancora incontrato il ds Ausilio, ma siamo in costante contatto, e lui sa qual è il mio pensiero e la mia posizione, come io sono a conoscenza della sua e di quella dell'Inter".

