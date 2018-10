Da www.corrieredellosport.it

LA LETTERA DI SCHMEICHEL - Sotto shock anche il portiere delle Foxes, Kasper Schmeichel, visto in lacrime nel post-gara di sabato dopo aver appreso la notizia. Dolore e sconcerto percepibili nella commovente lettera diffusa su Instagram che il numero uno del Leicester ha voluto dedicare al presidente scomparso: «Non riesco a credere a quello che ho visto l'altra notte, sono distrutto e affranto. È difficile spiegare quanto lei abbia significato per questo club e questa città. Non ho mai incontrato una persona come lei. Ha trasformato i miei sogni in realtà. Tutti conoscono gli investimenti nel club che avete fatto lei e la sua famiglia. Ma c'è di più: si è preso cura così profondamente non soltanto del club ma dell'intera comunità: il suo aiuto agli ospedali di Leicester e le sue opere di beneficenza non saranno mai dimenticate. Non mi sono mai imbattuto in un uomo come lei - si legge sul suo profilo ufficiale -.

Un così grande lavoratore, appassionato, gentile e generoso al massimo. Aveva tempo per tutti, non importava chi fosse. Toccava tutti. L'ho sempre ammirata come capo, padre e uomo. Ha cambiato il calcio. Per sempre! Ha dato a tutti la speranza che l'impossibile fosse possibile. Non solo ai nostri tifosi ma ai tifosi di tutto il mondo in ogni sport. Non molte persone l'hanno fatto. Quando mi ha preso nel 2011, mi ha detto che entro sei anni saremmo stati in Champions e che avremmo fatto grandi cose. Mi ha ispirato e le ho creduto. Senza di lei e la sua famiglia tutto quello che abbiamo fatto non sarebbe mai successo. Mi ha fatto vivere cose che succedono solo nella fantasia. Ha letteralmente trasformato i miei sogni in realtà. Ora abbiamo la responsabilità come club, come giocatori e come tifosi di onorare la tua memoria, sapendo di farlo come una famiglia, la stessa che tu hai creato. Restando uniti e supportando quanti ti sono più vicini in questo orrendo momento - conclude il portiere. Sono davvero onorato di essere stato una piccola parte della tua famiglia. #Theboss».

VARDY: «L'ANIMA DEL LEICESTER» - Con lo stesso hashtag #Theboss, anche Jamie Vardy ha concluso il suo omaggio sui social: «Sto lottando per trovare le parole giuste, ma per me tu sei una leggenda, un uomo incredibile che ha avuto il cuore più grande, l’anima del Leicester City. Grazie per tutto quello che hai fatto per me, per la mia famiglia e il nostro club. Mi mancherai davvero, riposa in pace». Tra i tanti messaggi, anche quello dell'attaccante della Juventus Dybala: «Un giorno triste per il calcio. I miei pensieri vanno alle vittime di Leicester», ha scritto su Twitter l'argentino.

In Inghilterra continuano le indagini sulla caduta dell'elicottero in cui ha perso la vita il patron del Leicester Vichai Srivaddhanaprabha , 60 anni, sposato e con quattro figli. Gli investigatori stanno cercando di capire le ragioni dell'incidente prestando particolare attenzione alle altre quattro persone a bordo, tutte decedute. C'era l'assistente del patron, il pilota e la moglie co-pilota e la miss thailandese Nursara Sukmanai, anch'ella definita assistente.

In particolare è proprio la presenza a bordo della Suknamai - ex reginetta di bellezza in patria e seconda classifica a Miss Universo Thailandia nel 2005 - a focalizzare l'attenzione dei media britannici. Non è chiaro al momento, come riporta il Corriere.it, perché Nursara - famosa al pubblico di internet per i video sullo yoga e ginnastica di Instagram e per le foto alle partite casalinghe del Leicester - fosse presente sul velivolo che si stava dirigendo all'aeroporto di Luton da dove poi il patron delle Foxes doveva prendere un aereo per la Thailandia.

Le indagini inoltre si stanno concentrando anche sulle cause dello schianto: testimoni hanno raccontato di aver visto l'elicottero avvitarsi in avaria con un rotore bloccato dopo il decollo dallo stadio e subito prima di precipitare e prendere fuoco nel parcheggio. Incidente che è costato la vita a tutti e cinque i passeggeri.

