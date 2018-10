CR..SEX-GATE: “SUL CASO MAYORGA POTREBBERO VOLERCI 2 ANNI” - SECONDO IL QUOTIDIANO PORTOGHESE “CORREIO DE MANHA”, LA VICENDA LEGALE SUL PRESUNTO STUPRO NON AVRÀ UN EPILOGO A BREVE - E INTANTO “NOVELLA 2000” RACCONTA LA GELOSIA DI GEORGINA NEI CONFRONTI DI RAFFAELLA FICO”. ECCO IL MOTIVO

Da www.corrieredellosport.it

Georgina Rodriguez scende in campo. Ma per gelosia. La bellissima compagna di Cristiano Ronaldo, secondo quanto raccolto dal settimanale ‘Novella 2000', pare non abbia gradito le parole di Raffaella Fico che aveva descritto CR7 come un gentiluomo. La showgirl italiana ha dichiarato di essere stata “follemente innamorata di Cristiano per 11 mesi. È un ragazzo normale, tranquillo e semplice”.

Georgina diventerebbe furente a ogni confidenza di una delle ex del portoghese: “Si adorano, e lei non abbandonerebbe mai in questo momento così delicato l’uomo con cui ha una famiglia perfetta” la ricostruzione del giornale. Cristiano Ronaldo continua infatti a essere al centro dell’attenzione mediatica dopo lo scandalo del presunto stupro ai danni di Kathryn Mayorga.

Da gazzetta.it

Il caso che vede Cristiano Ronaldo accusato di stupro dall’ex modella Kathryn Mayorga potrebbe andare per le lunghe. Secondo il quotidiano portoghese “Correio de Manha”, che cita fonti vicine al giocatore, i legali dell’attaccante portoghese della Juventus si starebbero preparando a una battaglia di almeno 2 anni se alla fine il giocatore venisse incriminato per quanto accaduto a Las Vegas nel 2009.

“Il caso è ancora sotto indagine da parte della polizia e non si prevede una conclusione rapida per questa fase - spiega la fonte interpellata dal quotidiano lusitano - In seguito la palla passerà al pubblico ministero che, dopo aver analizzato tutto, deciderà se procedere o meno. E questo, di sicuro, richiederà molto tempo”

SERENO — Ronaldo ha affidato tutto al suo staff legale guidato da Peter Christiansen e preferisce rimanere ai margini della vicenda: “In questo momento è concentrato solo sulla prossima partita della Juve, sabato col Genoa, e non pensa ad altro”.

