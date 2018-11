CR7 E MESSI, LA CADUTA DEGLI DEI DEL CALCIO - IL PALLONE D' ORO SI TINGE DI GIALLO - UN VIDEO-SPOILER DELL’EQUIPE AVREBBE RIVELATO I FINALISTI: CI SONO MBAPPÉ, VARANE E MODRIC. ESCLUSE LE DUE STELLE CHE NEGLI ULTIMI 10 ANNI SI SONO DIVISI 5 PALLONI D’ORO A TESTA - VIDEO

Giampiero Timossi per il Corriere della Sera

Anche gli dei (del pallone) cadono. Giù dal podio. Racconta l' indiscrezione: questa volta né Leo Messi né Cristiano Ronaldo finiranno tra i primi tre classificati al Pallone d' oro. E una caduta così farebbe un male cane.

Non una gran sorpresa per la Pulce argentina: disastroso il suo Mondiale, peggio ancora la Champions. Diverso il discorso per Cristiano Ronaldo.

Lui la Coppa dalle grandi orecchie l' ha vinta con il Real Madrid. Però da quando il portoghese è approdato alla Juve se ne vedono di tutti i colori. Dopo il «rosso» a Valencia, il primo in Champions per CR7, ecco il «giallo». È il «caso» che agita il gran finale del Pallone d' oro, previsto a Parigi per il 3 dicembre.

Un video pubblicato dall' Equipe alimenta i sospetti. È un fallo a gamba tesa, «uno spoiler» fatto dal quotidiano sportivo francese ai danni dei cugini di France Football , che dal 1956 premiano il miglior calciatore del pianeta terra.

Nel filmato il portoghese appare per primo, in quanto ultimo giocatore premiato con il prestigioso trofeo. Dopodiché lascia la scena a quelli che sarebbero i tre grandi favoriti del 2018, tutti protagonisti della finale del Mondiale in Russia: Mbappé, Varane e Modric, in ordine di apparizione e chissà se anche di graduatoria finale.

Troppo poco? Vero, non molto. Però quanto basta per alimentare il «giallo». Mentre da Parigi arrivano altre conferme: nessuno parla ufficialmente, ma in fondo tutti i 173 giurati sono giornalisti, far circolare le notizie è il loro mestiere. Le votazioni si sono chiuse il 9 novembre, tutte le schede sono arrivate a destinazione, i giurati dovevano scegliere come al solito tra una rosa di 30 candidati.

Che, ovviamente, comprendeva Messi e Ronaldo, ma pure Antoine Griezmann, uno che ha vinto il Mondiale e l' Europa League. Tra i premiati non ci sarebbe neppure lui e in fondo questo risulterebbe il vero scandalo. Perché l' annata di Messi (Liga esclusa) è stata da dimenticare, mentre su quella di CR7 dovrebbe pesare lo scandalo sessuale che nel 2009 ha coinvolto il portoghese ed è riesploso a ottobre, a ridosso della votazione.

Ora, se lo «spoiler» verrà confermato nella proiezione del 3 dicembre, sarà davvero un fatto calcisticamente epocale. Perché segnerebbe la fine di una «diarchia» durata 10 anni, gli ultimi, quelli nei quali i due si sono divisi 5 Palloni d' oro a testa. L' ultimo intruso fu Kakà, nel 2007. L' ultima volta che CR7 finì giù dal podio era il 2010, quello del triplete Barça: Messi, Iniesta e Xavi. Più lontana la debacle di Messi: la Pulce non finì sul podio nel 2006, quando trionfò Fabio Cannavaro. Per il calendario cinese correva l' anno del cane. Come nel 2018.

