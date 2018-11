13 nov 2018 09:53

CRISCITIELLO ‘E CANNUCC’ - SCHIAFFO E CALCIO A UN DIRIGENTE AVVERSARIO, ARRIVA L'INIBIZIONE PER IL GIORNALISTA MICHELE CRISCITIELLO, PATRON DELLA FOLGORE CARATESE CHE MILITA NEL CAMPIONATO DI SERIE D – IL NOTO VOLTO TELEVISIVO FINO AL 18 DICEMBRE NON POTRÀ SVOLGERE ALCUNA ATTIVITÀ COME DIRIGENTE DEL CLUB