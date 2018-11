DANI ALVES CI INFORMA CHE GUARDIOLA “E’ ANCHE MEGLIO DEL SESSO” - IL BRASILIANO, EX JUVE, OGGI AL PSG, ESALTA PEP, SUO TECNICO AL BARCELLONA: “E' UN GENIO NEI MOMENTI CHIAVE…” - E SU MOURINHO…

Da www.corrieredellosport.it

dani alves

"Il miglior allenatore con cui ho lavorato, è anche meglio del sesso". Dani Alves esprime ai microfoni di Sky Sports tutta la sua ammirazione per Pep Guardiola, suo tecnico al Barcellona. "Ricordo la nostra prima chiacchierata - confessa il terzino brasiliano oggi al Psg - Sin dal primo momento ha messo in chiaro cosa voleva e perché aveva accettato quell'incarico.

guardiola

Aveva un desiderio enorme di fare qualcosa di diverso. Ovviamente era una sfida ma ricordo che disse: 'Posso farcela solo se mi seguite'. E non gli è andata tanto male". Alves è grato a Guardiola: "Mi ha migliorato molto come calciatore, mi ha insegnato tante cose. E' un genio nei momenti chiave: sa come far sì che i suoi giocatori sappiano esattamente quello che devono fare. In molte occasioni era lui a vincere le partite, noi dovevamo solo seguire le sue istruzioni".

dani alves guardiola

Prima dell'arrivo di Guardiola, nel 2007, il 35enne brasiliano fu vicinissimo al Chelsea di Mourinho. "Ma non è successo per colpa del club, non mia. Pensavo fosse fatta, che avrei lavorato con Mou. Non so se lui avesse avuto altre informazioni, che non volevo andare o altro. Fatto sta che da allora il nostro rapporto non è stato così buono ma non per colpa mia. Ero convinto che avrei lavorato con lui e fatto parte della sua squadra". (in collaborazione con Italpress)

