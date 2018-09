DERBY DA LUPI- LA ROMA GIOCA LA MIGLIORE PARTITA DELLA STAGIONE, BATTE LA LAZIO ED ESCE DALLA CRISI – IL MIGLIORE IN CAMPO? LORENZO PELLEGRINI, CHE VA A SEGNO DI TACCO E POI SI GUADAGNA LA PUNIZIONE CON CUI L'EX LAZIALE KOLAROV RIPORTA IN VANTAGGIO LA ROMA – FAZIO SBAGLIA SUL GOL DEL PARI DI IMMOBILE MA SI RISCATTA COL COLPO DI TESTA CHE CHIUDE LA PARTITA - BENE SANTON, MALE MILINKOVIC

Andrea Pugliese per gazzetta.it

Emozioni e gol nel derby di Roma che regala nuove certezze a Di Francesco e ne toglie un po' a Simone Inzaghi: finisce 3-1 per i giallorossi, alla Lazio resta l'amaro in bocca. Primo tempo pieno di emozioni, soprattutto di marca biancoceleste nella prima parte. Laziali spreconi, i giallorossi escono alla distanza e a fine primo tempo trovano il gol. Il solito gol, il marchio di fabbrica della Roma edizione 2018-2019, il colpo di tacco. Ma stavolta non può essere Pastore a farlo, si è fatto male ed è uscito pochi minuti prima, così ci pensa il suo sostituto, Lorenzo Pellegrini.

Tacco vincente a porta vuota dopo un batti e ribatti in area laziale e la Roma chiude avanti i primi 45'. Nella ripresa molte meno emozioni, la Lazio dovrebbe provare a forzare ma non riesce granché bene e i giallorossi controllano fino al clamoroso errore di Fazio che controlla male, si fa soffiare il pallone da Immobile che poi incrocia alla grande per l'1-1. Passa pochissimo e la Roma è di nuovo avanti con la punizione bombe di Kolarov. Stavolta gli uomini di Inzaghi non riescono più a ritirarsi e su e il derby è della Roma che segna il 3-1 con Fazio di testa ed esce dalla crisi.

