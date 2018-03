EMERY (NON) PER SEMPRE, A PARIGI ARRIVA CONTE? – IL TECNICO DEL PSG AI SALUTI: PER IL FUTURO È L'EX CT IL GRAN FAVORITO - PIACCIONO ANCHE ALLEGRI E MANCINI. E C' È PURE L' IPOTESI DI UN ANCELOTTI BIS – SE VIENE MENO L’OPZIONE CONTE PER LA PANCHINA DELLA NAZIONALE, RESTANO IN BALLO MANCINI E DI BIAGIO

Alessandro Grandesso per La Gazzetta dello Sport

Fallimento è il solo termine utile per descrivere il bilancio di Emery alla guida del Psg. In un anno e mezzo, la squadra dell' emiro del Qatar invece di avvicinarsi al sogno Champions è regredita. A livello di contabilità sportiva, come certifica l' uscita di scena con il Real martedì, dopo 4 stagioni vissute fino ai quarti. Ma pure nella gestione di uno spogliatoio di qualità e prestigio, ingioiellato con Neymar e Mbappé, costati 402 milioni di euro. Inevitabile quindi l' addio a fine stagione.

Anche perché l' anno in più, il basco avrebbe dovuto guadagnarselo con una semifinale europea. Invece l' anno scorso Emery ha perso lo scudetto e quest' anno ha confermato il tabù personale degli ottavi in Champions. Ora è caccia al successore. Molti gli italiani nel taccuino. Da Allegri a Conte, a Mancini. E si fa strada l' idea di un Ancelotti bis. Piacciono pure Luis Enrique, Pochettino e Simeone.

conte

SFIDUCIA Ogni candidato però ha i suoi pro e contro. Conte è già stato avvicinato a dicembre e secondo l' Equipe ci sarebbe stato un nuovo contatto informale con l' entourage del tecnico del Chelsea che nel frattempo è entrato nella short list dell' Italia. Da soppesare poi la forte personalità del pugliese con Neymar che rappresenta un attivo sportivo-diplomatico per il Qatar anche in vista del Mondiale 2022. Emery anche su questo ha fallito, entrandoci in conflitto, fomentando una lotta di clan pur di limitarne l' influenza.

CREDIBILITA' Piace di più Allegri, ma va valutata la compatibilità con una direzione sportiva affidata ad Antero Henrique. Il portoghese ha deluso non riuscendo a stabilire un rapporto credibile con i giocatori chiave.

Per questo in alternativa si parla di Andrea Berta, ora all' Atletico Madrid dove rimane monitorato Simeone. Mancini per stile e reputazione ha il «physique du rôle», ma parte staccato ed è pure lui in lizza per la Nazionale.

Costacurta

IDENTIKIT Il presidente Al Khelaifi osserva poi l' operato di Pochettino, avvicinato anche dal Real. Luis Enrique è stato abbordato dal Chelsea, ma a febbraio è stato visto in un volo per Doha.

Dove poi si decide tutto. L' emiro martedì ha lasciato lo stadio all' espulsione di Verratti. Forse con in mente l' idea di trovare un tecnico di esperienza e in grado di trasmettere il giusto karma a una squadra smarrita. In pratica l' identikit di Ancelotti II, dopo l' anno e mezzo chiuso nel 2013.

Un' idea che piace ai vertici.

