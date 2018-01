ESTASI NAPOLI – VITTORIA DA SQUADRA DEGLI AZZURRI CONTRO L'ATALANTA: MERTENS GOL BLINDA IL PRIMO POSTO – RABBIA INSIGNE AL MOMENTO DELLA SOSTITUZIONE, SARRI LO FULMINA: “SIEDITI E STAI ZITTO” – A FINE PARTITA I DUE HANNO CHIARITO E SI SONO ABBRACCIATI – VIDEO

Davide Palligiano per www.ilcorrieredellosport.it

Ci sono partite che possono dare la svolta. Non che ne avesse particolarmente bisogno, il Napoli di Sarri, ma la vittoria di Bergamo, campo eternamente ostico per gli azzurri, può dare agli azzurri quella spinta in più per arrivare in alto. Nel frattempo, l'1-0 sull'Atalanta, firmato da un Mertens che rompe il digiuno, significa ancora una giornata da primo in classifica. Con o senza vittoria della Juve domani sera con il Genoa.

Gasperini (squalificato, Gritti in panchina) conferma Cornelius in attacco con Ilicic e Gomez a supporto. Sarri, dopo 105 partite di fila, deve fare a meno di Hamsik, reduce dall'influenza. Al suo posto gioca Zielinski. L'Atalanta è la solita: si chiude benissimo e non lascia spazi a un Napoli lento e impacciato, colpa anche di un terreno di gioco in pessime condizioni, che non favorisce il palleggio rasoterra della squadra di Sarri. Cristante giganteggia a centrocampo, ma dall'altro lato c'è un Allan in formato maxi. Fanno fatica gli uomini di qualità: i tre attaccanti azzurri, ma anche il Papu Gomez, mai capace di saltare l'uomo e offrire palloni a Cornelius, che sbatte contro Koulibaly. L'unica occasione del primo tempo è per il Napoli e capita al 22', quando Caldara sbaglia un rinvio, Insigne raccoglie il pallone e con il suo classico tiro a giro sfiora il palo (deviazione decisiva di Toloi).

ALTRO NAPOLI - Nella ripresa, la partita diventa piacevole. Merito, in particolar modo, di un Napoli che cresce notevolmente nelle giocate, ora di qualità. Sarri si mangia le mani, quando Callejon (pescato a meraviglia da Insigne), si fa negare la gioia del gol da un intervento prodigioso di Berisha, prima dell'intervento, altrettanto decisivo di Masiello, che libera l'area.

MERTENS, DIGIUNO FINITO - Gli azzurri, però, sbloccano il match al 65': Callejon si traveste in assist-man e con un filtrante d'esterno manda in rete Mertensche da posizione centrale rompe il digiuno lungo 910 minuti in campionato e segna il vantaggio. La posizione del belga viene valutata regolare dal Var, ma l'Atalanta protesta per la posizione di partenza (che resta dubbia). La squadra di Gasperini reagisce: Cristante, il migliore dei suoi con Masiello, impegna Reina a una parata straordinaria con la mano di richiamo (72'), ma è di fatto l'unica - vera - occasione per i bergamaschi.

POLEMICA INSIGNE E GOL MANGIATI - Sarri toglie Insigne (polemico), mette dentro Hamsik con Zielinski che va a fare il terzo d'attacco. Esce anche Ilicic, dentro Haas. Poi Orsolini lascia il posto a Toloi. Le occasioni per il raddopio fioccano: Mertens prova a sorprendere Berisha da 30 metri (palla fuori), poi serve un assist al bacio per Hamsik, che spara alto da ottima posizione. Al 90', al festival dei gol mangiati partecipa anche Rog (subentrato a Zielinski), che si divora il 2-0 davanti a Berisha. Il gol arriva al 92', ma è inutile, perché Orsato annulla per fuorigioco la rete di Hamsik. Poco male per Sarri, che porta a casa tre punti d'oro e conserva il primo posto in classifica.

RABBIA INSIGNE

Da gazzetta.it

Minuto 74' di Atalanta-Napoli, Sarri decide di sostituire Insigne con Hamsik. I partenopei stanno vincendo 1-0 su un campo difficile e il tecnico vuole difender il risultato. Ma Lorenzinho non la prende bene e a favor di telecamera si lascia andare a una contestazione piuttosto evidente. Sarri risponde immediatamente intimandoli di sedersi e stare zitto. Uno sfogo dovuto evidentemente alla trance agonistica: a fine partita infatti i due hanno chiarito e si sono abbracciati, consapevoli dell'importanza di questo risultato in chiave lotta-scudetto.

