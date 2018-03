ESULTANZE CRUDELI (TIZIANO): ''L’ALTRA SERA DOPO I RIGORI CON LA LAZIO HO BACIATO LA TESTA PELATA DI MOGGI. MA ALLA PELATA PREFERISCO LA PATATA – LE ESULTANZE SMODATE? NON FINGO, PAGHEREI PER FARE CIO' CHE FACCIO - PAURA DI UN INFARTO? OGNI ANNO FACCIO DEI CONTROLLINI E HO DEGLI STENT'' – LOTTA SCUDETTO? TIFERA’ PER IL NAPOLI E NON VOTERA’ BERLUSCONI MA…

Da La Zanzara – Radio 24

crudeli

Tiziano Crudeli, iniziamo dalla politica: “Ero socialista e poi ho votato sempre per Berlusconi. Adesso? Sono incerto, però mi piace la Meloni”. A La Zanzara su Radio 24 Tiziano Crudeli, super tifoso milanista conosciuto per le sue esultanze smodate sulle televisioni locali, dice che “è tutto vero, non lo faccio apposto, non fingo, anzi pagherei per fare quello che faccio ma non lo dite al mio editore”. Non hai paura di un infarto?: “Ho fatto qualche stent al cuore. E ho fatto trasmissioni in diretta dove mi hanno monitorato e sono sanissimo. Faccio i debiti scongiuri.

Ogni anno faccio dei controllini”. L’altra sera dopo i rigori con la Lazio hai persino baciato la testa pelata di Moggi: “Potevi esserci anche tu, Cruciani, al suo posto, a quel punto non mi interessava. E comunque alla pelata di Moggi preferisco la bionda che era vicino a lui. Alla pelata preferisco la patata, assolutamente. Sono un estimatore di quelle cose lì”.

crudeli

Quale è l’esultanza più bella che ti ricordi?: “Sempre l’ultima”. Domenica c’è il derby, hai sentito di Bergomi che da piccolo era milanista?: “Io lo sapevo. Sono un portinaio e so tutto. Ma io sono nato milanista, ho giocato nei ragazzi del Milan. Però capisco Bergomi che nasce milanista, poi gioca tutta la vita nell’Inter e a quel punto lì l’Inter diventa il centro delle sue attenzioni…”. “Qualcuno – dice poi Crudeli - ha scritto di me che sono uno dei protagonisti dello sbraitare greve. Ma io sono così.

crudeli moggi

Chi manifesta così apertamente il proprio tifo calcistico viene declassato e squalificato. Ma io studio ogni giorno e cerco di essere obiettivo, poi se ci riesco o no, non lo so. La cosa importante è che mi diverto a fare quello che faccio. Mi pagano pure per fare quello che faccio. Anzi, pagherei io…”. Tra Napoli e Juve chi preferisci?: “Vorrei vincesse il Napoli, stravedo per il suo gioco”. Quando morirai cosa vuoi sulla tua tomba?: “Solo una scritta: era uno di noi. Sono megalomane da vivente, non da morto”.

crudeli ferri CRUDELI MARIKA FRUSCIO TIZIANO CRUDELI NELLA PUBBLICITA' INGLESE DI SCOMMESSE tiziano crudeli crudeli