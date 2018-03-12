FLASH! - IL PORTIERE DEL NAPOLI PEPE REINA AVVISTATO A MILANO A FARE SHOPPING. HA FATTO LE VISITE A MILANELLO. INCERTO IL FUTURO DI DONNARUMMA...

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'PIUTTOSTO CHE ANDARE CON SALVINI MI TAGLIO IL CLITORIDE. IO SOGNO L’AFRICANIZZAZIONE DELL’ITALIA. NON MI PIACE UTILIZZARE POLITICAMENTE LA FICA, MA IN QUESTO CASO SÌ'' - VALENTINA NAPPI: “SONO CORNUTA E ME NE VANTO. E’ BELLO AVERE UN PARTNER SESSUALMENTE ATTIVO, CURIOSO. LUI È IN ITALIA. IO IN AMERICA" - "QUANDO L’HO CONOSCIUTO CERCAVO DI ENTRARE NEL PORNO. MI HA CONOSCIUTO CHE ERO GIA' TROIA, ANCHE SE PRIMA DEL PORNO NON HO SCOPATO MOLTO, AL MASSIMO NE HO AVUTI...”

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