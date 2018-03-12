FLASH! - IL PORTIERE DEL NAPOLI PEPE REINA AVVISTATO A MILANO A FARE SHOPPING. HA FATTO LE VISITE A MILANELLO. INCERTO IL FUTURO DI DONNARUMMA...-
FLASH! - IL PORTIERE DEL NAPOLI PEPE REINA AVVISTATO A MILANO A FARE SHOPPING. HA FATTO LE VISITE A MILANELLO. INCERTO IL FUTURO DI DONNARUMMA...-
“ESISTE UN’EPICA SGARBIANA”: ECCO LE MOTIVAZIONI PER L’ASSOLUZIONE DEL CRITICO DALL’ACCUSA DI AVERE MINACCIATO DEI CARABINIERI 3 ANNI FA IN OCCASIONE DELL’EXPO DI MILANO - L’ESCLAMAZIONE 'VI PORTO IN TRIBUNALE', SECONDO I GIUDICI, NON È MINACCIOSA MA RIENTRA NEL "CONSUETO APPROCCIO FORZATAMENTE AGGRESSIVO" CHE CONTRADDISTINGUE "IL PERSONAGGIO COME UN “BRAND”...
STORMY DANIELS: DA ‘CODICE VAGINA’ A ’60 MINUTES’ IL PASSO È BREVE. BASTA SPUTTANARE TRUMP! - LA PORNOSTAR VUOLE RIDARE INDIETRO I 130MILA DOLLARI RICEVUTI PER TACERE DELLE SUE SCOPATE CON DONALD NEL 2006. GLI AVVOCATI LA STANNO RICOPRENDO DI DIFFIDE MA LEI HA PRONTA UN’INTERVISTA CON IL PROGRAMMA PIÙ ANTICO E AUTOREVOLE D’AMERICA
ANCHE RE MIDA CAIRO NON HA SEMPRE IL TOCCO MAGICO: LA7 CHIUDE IN PERDITA ANCHE NEL 2017 - PIÙ FACILE RISANARE RCS CHE LA TELEVISIONE SCHIACCIATA DAL GRANITICO DUOPOLIO RAI-MEDIASET - IL FATTURATO COMPOSTO DI FATTO SOLO DALLA PUBBLICITÀ RACCOLTA DALLO STESSO CAIRO È FERMO SE NON DECLINANTE
'PIUTTOSTO CHE ANDARE CON SALVINI MI TAGLIO IL CLITORIDE. IO SOGNO L’AFRICANIZZAZIONE DELL’ITALIA. NON MI PIACE UTILIZZARE POLITICAMENTE LA FICA, MA IN QUESTO CASO SÌ'' - VALENTINA NAPPI: “SONO CORNUTA E ME NE VANTO. E’ BELLO AVERE UN PARTNER SESSUALMENTE ATTIVO, CURIOSO. LUI È IN ITALIA. IO IN AMERICA" - "QUANDO L’HO CONOSCIUTO CERCAVO DI ENTRARE NEL PORNO. MI HA CONOSCIUTO CHE ERO GIA' TROIA, ANCHE SE PRIMA DEL PORNO NON HO SCOPATO MOLTO, AL MASSIMO NE HO AVUTI...”
ADAGIO, CON DI BIAGIO - "NON ESISTONO AMICHEVOLI, IO MI GIOCO TANTO” – IL CT AD INTERIM DELLA NAZIONALE: “NON SIAMO AI LIVELLI DI GERMANIA, SPAGNA E BRASILE. MA PER ME C’E’ QUALITA’ SOPRATTUTTO NEI RAGAZZI PIU’ GIOVANI - BUFFON? MI DARÀ’ UNA MANO..." - POI PARLA DI BALO, CHIESA, BERARDI E DI...PADDLE - QUELLA VOLTA CHE FUGGI’ DAL RITIRO CON BOBO VIERI…
CAFONALINO - TE LI DO IO GLI OSCAR! - A ROMA SI FESTEGGIANO SCENOGRAFI, COSTUMISTI E ARREDATORI: TUTTO IL CINEMA ITALIANO (E JOHN TURTURRO) AL PALAEXPO - SORRENTINO E OZPETEK, GERINI E IMPACCIATORE, SMUTNIAK E MONTALDO, BUY E FERRETTI-LO SCHIAVO, IL VICESINDACO BERGAMO E IL DUO RUTELLI-PALOMBELLI, GABRIELLA PESCUCCI E NICOLETTA ERCOLE. LAURA DELLI COLLI CONSEGNA I NASTRI D’ARGENTO A MILENA CANONERO