FORMULA HAMILTON – DOMENICA IL VIA AL MONDIALE IN AUSTRALIA, IL CAMPIONE DELLA MERCEDES VA A CACCIA DEL QUINTO TITOLO (COME FANGIO) E SI PREPARA A RINNOVARE FINO AL 2020 CON LA MERCEDES ALLA CIFRA RECORD DI 45 MILIONI – OCCHIO A MAX VERSTAPPEN: LA RED BULL PER NON FARSELO SCAPPARE GLI HA OFFERTO UN TRATTAMENTO SUPER, 25 MILIONI A STAGIONE

Daniele Sparisci per il Corriere della Sera

La faccia sorridente, le campagne pubblicitarie da divo e un contratto faraonico al rush finale. Lewis Hamilton non è tipo da mezze misure, non lo è mai stato e non lo sarà mai. Né in pista né fuori con la sua vita da jet set.

Il campione del mondo poi viaggia su cifre stellari, irraggiungibili per gli altri: le trattative per il rinnovo con la Mercedes (lui scade a fine stagione) procedono e presto potrebbe battere altri record, non solo sportivi ma anche economici. «Sono ottimista, questa è casa mia» ha detto sottolineando la volontà di restare nella squadra con la quale ha vinto tutto.

Dall' altra parte i tedeschi non intendono privarsi dell' uomo che in quattro anni gli ha regalato tre allori. La bozza c' è già: intesa per due anni (a partire dal 2019) più un' opzione sul terzo, che per ora resta virtuale. Perché nel 2020 scadono gli accordi che regolano la F1, la battaglia fra Liberty e i team su premi e regole è in corso e nessuno corre il rischio di impegnarsi al buio.

A 33 anni Lewis si prepara a firmare il contratto più ricco nella storia della Formula 1, forse l' ultimo della sua carriera: oltre 45 milioni di euro l' anno netti (di cui una parte importante coperta dagli sponsor), numeri da Cristiano Ronaldo e Leo Messi. Che lo avvicinerebbero anche all' amico Neymar, con cui spesso passa serate in allegria. A differenza di O Ney seguito dal papà, il ragazzo venuto da Stevenage che gira il mondo su un jet rosso fuoco insieme ai suoi amati bull-dog non ha procuratori.

Si gestisce da solo, assistito da un pool di legali. Fino a un po' di tempo fa il suo stile di vita eccentrico e alcuni vezzi da star erano guardati con sospetto, per non dire con fastidio, da parecchi in Mercedes. Raccontano di discussioni animate con Niki Lauda. Adesso nessuno si permette di disturbare Re Luigi, di nuovo favorito nella corsa al titolo.

Con cinque Mondiali eguaglierebbe Juan Manuel Fangio, oltre c' è solo Michael Schumacher a sette.

Una volta era Fernando Alonso il golden boy del paddock, capace di strappare alla Honda (ai tempi del matrimonio McLaren) un centinaio di milioni in tre anni. Adesso la classifica dei salari rispecchia più o meno fedelmente quella del Mondiale: Hamilton in testa, inseguito da Sebastian Vettel. Il tedesco viaggia sui 32-33 milioni l' anno, nel settembre scorso ha prolungato con la Ferrari fino al 2020. Occhio a Max Verstappen: la Red Bull per non farselo scappare gli ha offerto un trattamento super, 25 milioni a stagione.

A vent' anni l' olandese è già nel libro dei record: anche la corsa all' oro ha le sue regole.

