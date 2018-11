GASP! CHE SPALLATA A SPALLETTI: L’ATALANTA DI GASPERINI RIFILA 4 PERE ALL’INTER CHE INTERROMPE LA SUA RINCORSA ALLA JUVE DOPO 7 VITTORIE CONSECUTIVE – SPALLETTI: “NOI POCO CONCENTRATI. LA STANCHEZZA NON DEVE ESSERE UN ALIBI” – LA ROMA TORNA A VINCERE: POKER ALLA SAMP DI "VIPERETTA" CON CAPOLAVORO DI EL SHAARAWY - VIDEO

La Roma torna a vincere in campionato. E soprattutto torna a farlo davanti al suo pubblico. La squadra di Di Francesco, dopo tre giornate senza successi in Serie A, supera all'Olimpico la Sampdoria 4-1 grazie alle reti di Juan Jesus (al 19') , dell'ex blucerchiato Schick (al 59') e alla doppietta di El Shaarawy (al 72' e al 93').

Inutile la rete di Defrel nel finale. Da segnalare i due rigori per parte, entrambi nella ripresa, prima assegnati e poi revocati dall'arbitro Irrati dopo aver consultato il Var (il primo per un contatto tra Manolas e Ramirez in area giallorossa, il secondo per un presunto tocco di braccio di Colley su conclusione di El Shaarawy in area blucerchiata). I giallorossi salgono così a quota 19 punti e agganciano il sesto posto in classifica (guarderanno interessati la sfida delle 18 tra Sassuolo e Lazio...), mentre per la Samp - che resta a 15 punti - si tratta del terzo k.o. di fila dopo quelli con Torino e Milan e, più in generale, della quarta partita senza vittorie in campionato.

Si interrompe la corsa in campionato dell'Inter, sconfitta dall'Atalanta dopo un filotto di sette vittorie consecutive. L'ultima sconfitta in Serie A dei nerazzurri risaliva allo scorso 15 settembre , quando la squadra di Spalletti fu battuta a San Siro per mano del Parma. Il tecnico di Certaldo ha parlato nel dopo gara dell'Atleti Azzurri d'Italia: "Da un pò di tempo non riusciamo a mantenere alta la concentrazione per larghi tratti della partita, e questo ci porta a concedere qualcosa di troppo agli avversari. Quando ti trovi ad affrontare squadre ben messe i campo e "cattive" come questa Atalanta, questo concetto si amplifica e tutto diventa ancora più difficile".

ATTEGGIAMENTO — Spalletti individua nell'atteggiamento delle due squadre la grande differenza della gara di oggi: "L'Atalanta ha meritato di vincere, mantenendo costante il suo approccio alla partita per tutti i novanta minuti, mentre noi siamo stati troppo oscillanti.

Siamo partiti così così, all'inizio del secondo tempo siamo saliti di livello riuscendo a rimetterci in corsa ma poi siamo nuovamente calati, cedendo su alcune situazione. Siamo andati sotto sia nelle letture che nei duelli individuali, e abbiamo sofferto molto i cambi di fronte dell'Atalanta. Il rosso a Brozovic? Non ho visto bene il fallo, in certe situazioni si è portati a rischiare qualcosa a causa del livello emotivo della partita ma non mi è sembrato un intervento così cattivo".

IMPARARE DAGLI ERRORI — E’ sicuramente una partita che ci porteremo dietro, per imparare da ciò che non è andato bene e per lavorare affinché non succeda più. La stanchezza non deve essere un alibi, perché quando perdi in questo modo c'è soltanto da prende atto della superiorità degli avversari. Venivamo da tante vittorie, e forse questo ci ha portato a pensare che gli avversari ci avrebbero concesso qualcosa. Abbiamo imparato che bisogna ripartire da zero ogni volta, perché le vittorie non danno diritto ad alcun vantaggio.

Adesso dobbiamo digerire questa sconfitta, poi durante la sosta andremo a lavorare su quello che ci è mancato e a focalizzare una volta di più quali sono le aspettative e gli obiettivi che vogliamo raggiungere.

