GELO, NON TI TEMO! LA FOTO DI NEYMAR A PETTO NUDO NELLA NEVE FA INCAZZARE I TIFOSI DEL PSG: TRA POCHI GIORNI C’ È IL BIG MATCH DI CHAMPIONS TRA REAL MADRID E PARIS SAINT-GERMAIN – ANCHE IL MITICO PORTABANDIERA DI TONGA ALLA CERIMONIA INAUGURALE DEI GIOCHI INVERNALI HA SFIDATO A TORSO NUDO IL GELO COREANO…

Francesco Tortora per www.corriere.it

neymar

Come tanti giovani parigini il calciatore brasiliano Neymar ha salutato con gioia l'arrivo della più grande nevicata degli ultimi 30 anni nella Ville Lumiére. Per festeggiare l'evento il campione del Paris Saint-Germain ha sfidato temperature gelide e si è fatto immortalare a torso nudo su Instagram, suscitando l'ira dei tifosi che hanno temuto il peggio.

Lo scatto

Nei giorni scorsi le temperature sono drasticamente calate nella capitale, raggiungendo punte di -12 nelle zone più periferiche di Parigi dove sono caduti fino a 13 cm di neve. Impavido e felice come un bambino, venerdì mattina Neymar è sceso nel giardino di casa sua seminudo, indossando solo boxer rossi e un cappello di Babbo Natale. Lo scatto che ha ricevuto quasi 4 milioni di «Mi piace» è accompagnato da poche parole: «No, non è Natale, ma la neve lo ricorda. .. »

I timori dei tifosi e la risposta del campione

portabandiera di tonga

Sui social network la posa spensierata della star brasiliana ha fatto sorridere i tifosi meno ansiosi, ma ha provocato tanta tensione in quelli che attendono con preoccupazione il big match di mercoledì prossimo contro il Real Madrid, valido per gli ottavi di Champions League. Al Santiago Bernabeu, infatti, la squadra transalpina dovrà disputare il più importante match della stagione. Sarebbe davvero una bella beffa se Neymar, pagato a peso d'oro per far vincere la Champions al Paris Saint-Germain, non riuscisse a essere in campo contro i campioni d'Europa per un semplice raffreddore...ma niente paura. Sabato, a Tolosa, con un giocata delle sue, il campione brasiliano ha segnato il gol decisivo nella sfida di Ligue 1 contro i padroni di casa e ha dimostrato di godere di ottima salute.