HARAKIRI ROMA: IN 10 MINUTI DI FOLLIA BUTTA VIA LA VITTORIA: IL CAGLIARI IN 9 PAREGGIA (IN CONTROPIEDE) NEL FINALE - DI FRANCESCO: "UNA PARTITA ASSURDA. SIAMO STATI FRAGILI MENTALMENTE" - POKER NAPOLI AL FROSINONE, ANCELOTTI: "A LIVERPOOL NON ANDREMO A PARCHEGGIARE IL BUS DAVANTI ALLA PORTA"-
DANDOLO FLASH! SALLUSTI NONNO: E' NATA BEATRICE, FIGLIA DEL SUO MASSIMILIANO E DELLA MOGLIE CRISTINA. PER IL LIETO EVENTO IL DIRETTORE DE IL GIORNALE È STATO COSTRETTO A RIMANDARE UNA SUA INTERVISTA AL BANANA PREVISTA IN QUESTE ORE. ECCITATA LA "NEO NONNA ACQUISITA " PATRIZIA GROPPELLI FU D'ASBURGO
AMMAZZA COME SO' FRICCICARELLI 'STI DEPUTATI! UN'ALTRA COPPIA BECCATA NELLO SCAMBIO DI EFFUSIONI. PROTAGONISTA SEMPRE UNA GRILLINA (SONO TANTI, GIOVANI E IMPETUOSI), MA STAVOLTA LUI È UN ESPONENTE DI FORZA ITALIA. IN MANCANZA DI LEGGI DA VOTARE, L'AMORE VINCE SEMPRE SULL'ODIO E SULL'INVIDIA - MALENA DICE LA SUA: ''I DEPUTATI AVEVANO VOGLIA DI TORNARE ADOLESCENTI. IL POSTO PIU' STRANO IN CUI L'HO FATTO? UN CASEIFICIO. LE DONNE? MI CHIEDONO CONSIGLI DI SESSO E LATO B''
DAL GIOVEDÌ NERO ALL'ORO NERO: L'OPEC TAGLIA LA PRODUZIONE DI 1,2 MLN DI BARILI AL GIORNO E I TITOLI PETROLIFERI DECOLLANO (ENI E SAIPEM IN TESTA). LE BORSE EUROPEE RIMBALZANO ANCHE SULLE INDISCREZIONI DI UNA FEDERAL RESERVE MENO AGGRESSIVA NEL RIALZO DEI TASSI. LA LAGARDE (FMI) CONFERMA - +155MILA POSTI DI LAVORO USA, DISOCCUPAZIONE STABILE. TRUMP: ''NEGOZIATI SUI DAZI ALLA CINA? MOLTO BENE''
WURSTEL BOLLENTI – IN GERMANIA SCENE HOT, NUDO SENZA CENSURA E SESSO DAVANTI AGLI ALTRI CONCORRENTI. SE PENSAVATE CHE “L’ISOLA DI ADAMO ED EVA”, IL REALITY PRESENTATO DA VLADIMIR LUXURIA, FOSSE AUDACE, NON VI SIETE ANCORA IMBATTUTI NELLA PICCANTE VERSIONE TEDESCA – BASTA GUARDARE UN VIDEO PER CAPIRE CHE NULLA È LASCIATO ALL’IMMAGINAZIONE… (FILMATI E FOTO A LUCI ROSSE)
LA LAZIO IMITA LA ROMA – PARTITA FOLLE ANCHE ALL’OLIMPICO: I BIANCOCELESTI SI FANNO RIMONTARE DALLA SAMP IN 10 ALL’ULTIMO SECONDO – DOPO IL 2-1 NEL RECUPERO DI IMMOBILE SU RIGORE, SAPONARA TROVA IL GOL IN ACROBAZIA ALL’ULTIMO ASSALTO – PER LA LAZIO E’ IL QUARTO PARI DI FILA ("LA FERRARI", COME L'AVEVA DEFINITA LOTITO, CONTINUA A ESSERE INGOLFATA…)
“SONO UN REGISTA DI SOPRAMMOBILI” – BERTOLUCCI E LA SERATA-KOLOSSAL CON SHARON STONE CHE PARLA DE “L’ULTIMO IMPERATORE”, E RICHARD GERE CON COFANA DA FAR INVIDIA A FURIO COLOMBO - AL TEATRO ARGENTINA ANCHE MORRICONE CHE PARLA E LE CRITICHE "INGIUSTE" A "NOVECENTO" - MALKOVICH: "BB ERA UN IPOCONDRIACO DIVERSO DAGLI ALTRI, LUI STAVA MALE DAVVERO" - IL FILM VISTO CON LE MASCHERE ANTIGAS, LA SANDRELLI IN LACRIME, IL FILMATO DI DE NIRO CHE… - VIDEO E TUTTE LE FOTO
OGGI MI ''LEGGO'' UNA STRONCATURA - SUL FREE-PRESS FA SFRACELLI IL ''CAVALIERE NERO'', MISTERIOSO RECENSORE DEI MIGLIORI (O PRESUNTI TALI) RISTORANTI DI ROMA E MILANO. L'ULTIMO È ''VOCE'', APPENA APERTO IN PIAZZA DELLA SCALA: ''MOLTO BELLO, SERVIZIO CONFUSO E DISORDINATO'' - IL ''NOBU ARMANI'' DOPO LA BOCCIATURA HA PERSO LA STELLA MICHELIN - E PER ''ZUMA'' IL MENU NON VALE LA LOCATION…
TRA 30 ANNI I TUMORI SARANNO SCONFITTI CON L'IMMUNOTERAPIA – L’ANNUNCIO DEI NOBEL PER LA MEDICINA TASUKU HONJO E JAMES ALLISON: “NEL 2050, SE NON RIUSCIREMO A ELIMINARLI TUTTI, POTREMO COMUNQUE BLOCCARLI IMPEDENDO LORO DI CONTINUARE A CRESCERE” – L’INCREDIBILE STORIA DEI DUE RICERCATORI CHE SENZA INCONTRARSI HANNO SCOPERTO LA CURA PIÙ PROMETTENTE CONTRO IL CANCRO