HARAKIRI ROMA: IN 10 MINUTI DI FOLLIA BUTTA VIA LA VITTORIA: IL CAGLIARI IN 9 PAREGGIA (IN CONTROPIEDE) NEL FINALE - DI FRANCESCO: "UNA PARTITA ASSURDA. SIAMO STATI FRAGILI MENTALMENTE" - POKER NAPOLI AL FROSINONE, ANCELOTTI: "A LIVERPOOL NON ANDREMO A PARCHEGGIARE IL BUS DAVANTI ALLA PORTA"

La Roma si butta via. Ancora una volta. I giallorossi alla Sardegna Arena in vantaggio 2-0 ( Cristante e Kolarov) fino all'84' in 10 minuti di follia buttano via i tre punti. I sardi con un gol di Ionita e una rete di Sau - in 9 contro 11 perché nel frattempo erano arrivati i rossi di Ceppitelli e Srna - rimontano una gara che sembrava già chiusa. La squadra di Maran conferma la sua imbattibilità in casa, mentre per la Roma di Di Francesco si tratta dell'ennesimo stop in stagione.

"Queste sono partite trappola. Ci siamo cascati contro il Chievo; oggi invece volevamo far bene e ci siamo riusciti. La gara e' iniziata nel migliore dei modi; poi ho avuto ottime risposte dai 'nuovi'. Ora dobbiamo essere sereni, motivati e concentrati per Liverpool". Cosi', al termine di Napoli-Frosinone, ai microfoni di Sky Sport, l'allenatore dei partenopei, Carlo Ancelotti, gia' proiettato verso la sfida di martedi' di Champions League."Arriviamo con la giusta mentalita' e con una condizione fisica ottimale.

Alcuni giocatori oggi hanno riposato; gli altri penso che recupereranno le energie senza problemi. Sara' fondamentale avere un atteggiamento proposito anche a in Inghilterra. Dobbiamo cercare di avere il controllo del gioco, come fatto in casa contro i Reds o a Parigi. Non e' certo la partita per mettere il bus davanti alla porta. Salah? Speriamo che abbia fatto tutti i gol oggi", ha aggiunto Ancelotti, scherzando sulla tripletta odierna dell'ex romanista. Napoli-Frosinone 4-0: riecco Ghoulam e Meret, show di Ounas

AD ANFIELD VINSI LA PREMIER, CONTRO I REDS LA CHAMPIONS - "Pensando a Liverpool, oltre alle finali di Champions, mi ricordo la vittoria dello scudetto col Chelsea, arrivata proprio all'Anfield: e' uno stadio super. C'e' un'atmosfera splendida; forse e' il piu' bello di tutti, sotto questo punto di vista, dopo il San Paolo. Andiamo a Liverpool per cercare di giocare al meglio delle nostre possibilita', senza fare troppi calcoli. Sono molto felice del rientro di Ghoulam, Meret e Ounas: hanno lavorato tanto e meritano oggi un plauso particolare", ha concluso il tecnico del Napoli. (in collaborazione con Italpress)

