INTRIGO NAZIONALE: CHI SARA' IL CT DEGLI AZZURRI? IL TRAGHETTATORE DI BIAGIO GUIDERA' L'ITALIA NELLE AMICHEVOLI CON ARGENTINA E INGHILTERRA – PER LA SUCCESSIONE DI VENTURA IN RIALZO LE QUOTAZIONI DI RANIERI, IL COMMISSARIO FIGC FABBRICINI: "IL TECNICO DEL NANTES NON HA NIENTE DI MENO DI MANCINI"

Da gazzetta.it

ranieri

Sarà Luigi Di Biagio a guidare la nazionale azzurra nelle due partite amichevoli di marzo, con Argentina e Inghilterra. È l'esito dell'incontro in Federcalcio tra il commissario straordinario Roberto Fabbricini, il suo vice Alessandro Costacurta e il tecnico attualmente alla guida dell'Under 21.

MARZO DI LUSSO — Il commissario ha affidato a Di Biagio "l'incarico di commissario tecnico in vista dei due impegni internazionali" in programma rispettivamente il 23 marzo a Manchester e il 27 a Londra. Fabbricini ha comunque manifestato il suo gradimento per il nome di Claudio Ranieri come c.t. definitivo.

di biagio

UNDER 21, IL PROGRAMMA — Primi impegni del 2018 per la Nazionale Under 21 che, qualificata in qualità di paese ospitante alla fase finale dell'Europeo del prossimo anno, prosegue la preparazione con una serie di amichevoli internazionali. Giovedì 22 marzo (ore 18.30) lo stadio Renato Curi di Perugia ospiterà il match con la Norvegia, mentre martedì 27 marzo gli azzurrini saranno di scena a Novi Sad (`Karadjordje Stadium´, ore 18.30) contro i padroni di casa della Serbia. La Nazionale farà poi visita il 25 maggio al Portogallo e il 29 maggio alla Francia (sedi e orari da definire).

2. FABBRICINI SU RANIERI

Da gazzetta.it

ranieri

La riforma dei campionati di calcio "non è in cantiere adesso". Lo ha detto il commissario straordinario della Federcalcio Roberto Fabbricini, intervenuto a Radio Anch'Io Sport su Radio 1 Rai. "Prima di parlare di queste cose bisogna aspettare la governance di Serie A, il discorso di una rivisitazione dei campionati la affiderei alla nuova governance federale. Il commissariamento è di sei mesi, noi cercheremo di fare le cose possibili - ha spiegato Fabbricini -. La governance di Serie A è strettamente connessa alla Lega, poi se sarà necessario ci prenderemo altro tempo".

C'È ANCHE RANIERI — La priorità, per il commissario della Figc, resta quella di individuare il successore di Ventura e tra gli identikit per la panchina azzurra non c'è solo quello di Mancini: "Ranieri non ha nulla in meno di Mancini - dice Fabbricini -, ma non dobbiamo entrare in questa ottica. Si fanno nomi in maniera impropria non per il valore in sé delle persone. Claudio Ranieri ha le carte in regola, ma dobbiamo essere molto attenti da un punto di vista procedurale. Ci sono tecnici che hanno dei contratti in essere.

RANIERI

O si rendono liberi, altrimenti è difficile chiedere ad una persona di prendere in considerazione la panchina di c.t. Tanti tecnici dell'attuale campionato italiano potrebbero benissimo essere considerati per questo ruolo, ma sarebbe un clamoroso autogol andare a chiedere la loro disponibilità senza seguire un percorso di regole. Il compito dei contatti è sulle spalle di Alessandro Costacurta, e lui sta agendo in un modo molto riservato ed amichevole".

DI BIAGIO — Nel frattempo, toccherà a Gigi Di Biagio gestire la fase di transizione: "Con Di Biagio parliamo soltanto di una riorganizzazione delle due squadre, gli chiederemo la disponibilità per le partite di marzo e giugno ma soprattutto di rivisitare l'Under 21, che è un fiore all'occhiello e un serbatoio. L'Europeo di categoria, nel 2019, si giocherà in Italia: un impegno importante che dovrebbe riportare la nazionale alle Olimpiadi di Tokyo".

CLAUDIO RANIERI GIOVANNI MALAGO malago' fabbricini DI BIAGIO mancini-ball malagò fabbricini mancini balotelli mancini