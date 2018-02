ITALIA DIMEZZATA – IN EUROPA LEAGUE AVANTI MILAN E LAZIO - QUANTI RIMPIANTI PER L’ATALANTA BEFFATA NEL FINALE: BERISHA REGALA LA QUALIFICAZIONE AL DORTMUND – MA LA "DEA" AVEVA SBAGLIATO PIU’ VOLTE IL RADDOPPIO CON ILICIC E GOMEZ – IL NAPOLI ESCE A TESTA ALTA BATTENDO IL LIPSIA 0-2...- VIDEO

Termina ai sedicesimi di finale l'avventura europea dell'Atalanta e per i bergamaschi finisce nel peggiore dei modi. Dopo aver disputato due grandi partite contro il Borussia Dortmund e dopo essere stati in vantaggio sia in Germania (gara poi persa 3-2) sia stasera fino al 38' del secondo tempo. In quel minuto infatti arriva il gol beffa di Schmelzer pareggia la rete in avvio di Toloi. Ed è un 1-1 che giunge dopo che l'Atalanta aveva fallito più volte il raddoppio, soprattutto con Ilicic e Gomez.

ZAMPATA DI TOLOI - 3-4-1-2 per Gasperini che in attacco si affida a Gomez e Ilicic con Cristante pronto a inserirsi. In mezzo al campo Freuler e De Roon con Hateboer e Spinazzola esterni. Davanti a Betisha ci sono Toloi, Caldara e Masiello. Stoger risponde col 4-2-3-1 con il temibile Batshuayi punta unica supportato da Pulisic, Goetze e Schurrle. A centrocampo manca lo squalificato Weigl, lo rimpiazza Dahoud. Con lui Sahin. In difesa Sokratis e Piszczek con Toprak e Toljan esterni. Il primo tiro è di marca nerazzurra e lo effettua De Roon, ma senza mira. All'11' invece l'Atalanta coglie l'attimo e sfrutta a meraviglia un corner: batte Gomez, Caldara salta e contrasta Burki in uscita, porta sguarnita e Toloi con una zampata insacca.

CRISTANTE FALLISCE IL 2-0, SCHURRLE PERICOLOSO - I bergamaschi dopo l'1-0 non si fermano e attaccano ancora alla ricerca del raddoppio. Al minuto 27 l'occasione è clamorosa: lancio perfetto di Gomez, Cristante si inserisce in area e tutto solo di testa manda la palla sul fondo. Schurrle prova a rispondere ma non trova la porta. Molto meglio il tiro del tedesco qualche minuto dopo, ma Berisha in tuffo respinge. Al 34' pasticcio di De Roon che regala palla a Batshuayi e poi in rimonta l'olandese chiude l'ex Chelsea in angolo sfiorando l'autogol.

L'ATALANTA NON LA CHIUDE - L'Atalanta parte forte nella ripresa e ha diverse occasioni per raddoppiare. Dopo pochi minuti destro rasoterra da fuori di Freuler e Gomez non arriva di nulla alla deviazione sotto porta. Al 6' sinistro di Ilicic, ma palla sul fondo. Al 9' Ilicic per Cristante che conclude, deviazione in angolo di un difensore. Un minuto dopo è invece Toprak che si immola su Caldara. Stoger getta nella mischia anche Reus che rileva Pulisic. Al minuto 25 lancio splendido di Cristante, Ilicic avanza, se le mette sul sinistro ma non trova la porta.

SCHMELZER SALVA IL DORTMUND - La stanchezza affiora tra i nerazzurri e allora i tedeschi provano a ribaltarla nell'ultimo quarto d'ora. Al 29' primo e ultimo tiro della partita di Batshuayi: Berisha è attento sul primo palo. Un minuto dopo tocca a Reus, ma sfera larga. Al 35' la palla che non si può sbagliare per l'Atalanta: Gomez viene servito davanti alla porta, ma Burki in uscita disperata intercetta il tiro-qualificazione del Papu. 60 secondi dopo tiro a botta sicura di Schurrle ma un super Berisha salva i suoi. Il portiere albanese però la fa grossa al 38': tiro non irresistibile di Reus, Berisha c'è ma perde una palla clamorosa che Schmelzer insacca. L'1-1 taglia le gambe ai nerazzurri che, dopo aver dato tutto, non hanno più le energie per controbattere e salutano con onore l'Europa League.

