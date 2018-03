LAPO SCENDE IN PISTA CON LA FERRARI: IL DEBUTTO AL MUGELLO SU UNA 488 PERSONALIZZATA – IL NIPOTE DELL’AVVOCATO CORRERÀ NEL FERRARI CHALLENGE: "È IL MIO REGALO PER I 40 ANNI. LE AUTO SONO IL MIO PRIMO E PIÙ GRANDE AMORE"

lapo elkann

D.Spa. per il Corriere della Sera

Il bambino con i calzoni corti che sfrecciava su di una monoposto giocattolo sotto gli occhi del nonno è diventato grande ma non ha perso un grammo di passione per le automobili e la velocità. «Sono il mio primo e più grande amore» ripete spesso. Lapo Elkann scende in pista, per la prima volta da pilota. A quarant' anni.

Correrà nel Ferrari Challenge, il monomarca più famoso al mondo, al volante di una 488 Challenge personalizzata con i colori del suo team che sarà svelato nei prossimi giorni. Dopo aver frequentato i paddock della F1 con le sue inconfondibili giacche sartoriali rosse, gioito e pianto ai box per il Cavallino, dopo aver girato a Fiorano (da passeggero) con campioni del mondo e collaudatori, il nipote dell' Avvocato ha deciso di coltivare quel sogno sempre rimasto nel cassetto. «È il mio regalo per i 40 anni» ha detto agli amici. Lontano dalle luci dei riflettori si è affidato a driver professionisti per imparare i segreti della guida sportiva, fra i suoi coach c' è gente come Christian Colombo che ha corso nell' Asian Le Mans Series, uno dei campionati più competitivi nella categoria Granturismo.

lapo elkann

In silenzio Lapo ha completato le gare necessarie per ottenere la licenza italiana, il prossimo obiettivo sarà raggiungere i requisiti per quella europea. Cosa che gli consentirebbe di allargare gli orizzonti oltre i confini nazionali, il desiderio è essere presente anche a Spa-Francorchamps.

Un passo per volta, però: il programma del giovane Agnelli per ora prevede tre gare in Italia dopo il prologo (una sorta di «riscaldamento») a Misano martedì e mercoledì. Il debutto vero però avverrà solo al Mugello nel fine settimana del 23-25 marzo, proprio quando in Australia inizierà la rincorsa al titolo della Ferrari di Seb Vettel. Poi appuntamento di nuovo a Misano, stavolta per la gara (7-9 giugno) e passerella conclusiva a Monza alle Finali Mondiali Ferrari (1-4 novembre).

lapo elkann

Chi gli sta accanto racconta del grande impegno che ci sta mettendo per arrivare preparato: la 488 Challenge, derivata dal modello stradale, è un bolide da 670 cavalli e pur essendo corse riservate ai clienti il livello è alto. Il motorsport è al centro di tanti progetti: con la sua società Garage Italia ha creato una squadra corse che parteciperà con una Ferrari 488 Gt3 alla Pirelli World Challenge Gt Series. Livrea tricolore in omaggio all' Italia e all' amico messicano Martin Fuentes, star della tv centroamericana. Ma adesso la stella è Lapo.

lapo elkann garage customs lapo cristina saracino