“CAPISCO MOURINHO, 90 MINUTI DI INSULTI NON SONO FACILI DA SOPPORTARE” - CARLO ANCELOTTI, CHE IN PASSATO HA RICEVUTO LO STESSO TRATTAMENTO DAI TIFOSI DELLA JUVENTUS, DIFENDE IL PORTOGHESE: “DEVE FINIRE QUESTA STORIA DEGLI INSULTI CONTINUI, E NON SOLO A TORINO" - ANCELOTTI HA RISPOSTO A UNA DOMANDA PORTANDOSI LA MANO ALL'ORECCHIO COME “MOU” - VIDEO

CARLO ANCELOTTI RIPETE IL GESTO DI MOURINHO CONTRO I TIFOSI DELLA JUVENTUS

(ANSA) - "Capisco Mourinho: 90' di insulti non sono facili da sopportare. E poi ha fatto un gesto ironico, non e' stato pesante". Cosi' Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, commenta le polemiche per il gesto di stizza finale del tecnico United allo Juve Stadium, dopo la vittoria di Champions. "E' vero, abbiamo delle responsabilita' come tecnici - ha aggiunto Ancelotti, che nella partita del Napoli in casa Juve fu a lungo insultato dai suoi ex tifosi- ma deve finire questa storia degli insulti continui, e non dico solo a Torino. Succede in tutti gli stadi italiani".

MOURINHO

Ancelotti ha risposto alla domanda con una battuta portandosi la mano all'orecchio come il tecnico portoghese e dicendo "Non ho capito bene". Poi ha sottolineato che: "Il problema vero - ha detto - è che si tende a offuscare i 90' di insulti. Il gesto di Mou è durato due secondi dopo 90' di insulti che non sono una cosa che vediamo solo allo Juventus Stadium, è una cultura del calcio italiano succede a Napoli, a Milano. Basta. Napoli-Psg si è giocata in un'atmosfera bellissima, domani a Genova ci sarà di nuovo un ambiente bellissimo. Basta discutere e litigare viviamo lo sport nella maniera più serena possibile".