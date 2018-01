“CONTE, SAI COS'È L'EPO?” - IL PORTAVOCE DI MOURINHO ELADIO PARAMES CI METTE IL CARICO NEL BOTTA E RISPOSTA TRA LO SPECIAL ONE E L'ALLENATORE DEL CHELSEA: "IL PORTOGHESE NON SOLO HA VINTO PIU’ TITOLI MA HA ANCHE MOLTI PIU’ CAPELLI "– FURIA CONTE: “PAROLE GRAVI, NON POSSO FARE FINTA DI NIENTE. NON DIMENTICO…”

Da www.corrieredellosport.it

conte-mourinho

Scende in campo anche il portavoce di Mourinho nel botta e risposta contro Conte. Eladio Parames firma un editoriale sul sito portoghese Record dal titolo: «Conte, sai che cos'è l'Epo?».

Nel pezzo Paramés non si risparmia, anzi ci va giù pesante: «Era il 1995/96, i giocatori della Juventus furono accusati di trasfusioni di sangue per migliorare le prestazioni sportive. Il caso finì in tribunale e poi finito in prescrizione. E chi era il capitano di quella Juve? Antonio Conte!

eladio parames

Qualche anno dopo lo stesso personaggio fu sospeso per sei mesi per essere coinvolto in un caso di 'aggiustamento di risultati'. E questo signore ora accusa di piccolezza Mourinho: lo sarà ma intanto ha vinto molti più titoli di Conte e ha molti più capelli!».

LE PAROLE DI CONTE - Insomma, la storia non è destinata a finire qui. In conferenza stampa, interpellato sulle parole di Mourinho relative al calcioscommesse e su quelle del suo portavoce, ha risposto: «Mourinho ha usato parole gravi, non posso far finta di niente. Io non dimentico. I due club non c'entrano, è una cosa tra me e lui».

CONTE MOURINHO conte mourinho