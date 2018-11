“ECCO PERCHE’ LA SUPER CHAMPIONS UCCIDERÀ LA SERIE A” – PAOLO ZILIANI STRONCA LA RIFORMA UEFA GRIFFATA CEFERIN-AGNELLI – “I CLUB PIU' RICCHI DIVENTERANNO SEMPRE PIU' RICCHI MENTRE QUELLI POVERI...UNICO GRANDE OSTACOLO DA SUPERARE: LA RESISTENZA INGLESE. GIÀ OGGI UN CHELSEA-EVERTON DI PREMIER VALE PIÙ DI UN VALENCIA-JUVENTUS DI CHAMPIONS. LA DOMANDA È: WHY?”

Paolo Ziliani per il “Fatto quotidiano”

ceferin agnelli

Sovranismo? No grazie. La notizia del giorno è che il carrozzone del calcio, in totale controtendenza con quel che sta accadendo in politica nel Vecchio Continente, è pronto a legarsi mani e piedi all' Europa e a uccidere - non proprio nella culla, vista la loro veneranda età - quel che resta dei campionati nazionali, Serie A italiana in testa. Per chi si fosse perso le puntate precedenti: il presidente Uefa Aleksander Ceferin e il presidente Eca Andrea Agnelli hanno annunciato a Bruxelles che tra qualche anno il calcio cambierà volto.

I grandi club europei (Eca) hanno promesso all' Uefa di rinunciare al progetto di una Super Lega "separatista" e l' Uefa, dal canto suo, si è calata le braghe accordandosi con l' Eca per varare, dal 2024, una Super Champions che diventerà un vero e proprio Paese del Bengodi per i grandi club. Il dado è tratto. Il calcio come l' abbiamo conosciuto da quando è nato cambierà volto e a decidere la svolta epocale è stato, alla faccia della concertazione, un pugno di dirigenti: quelli dei club più ricchi in combutta col più alto papavero Uefa

andrea agnelli

In soldoni. Dal 2024 l' Europa, che oggi ha una Champions League a 32 squadre e una Europa League a 48 (totale 80 squadre), avrà tre veri e propri tornei, tutti a 32 squadre (totale 96), che equivarranno ad una vera e propria suddivisione in serie A, serie B e serie C europee. La prima continuerà a chiamarsi Champions (o Super Champions), la seconda Europa League e alla terza, neonata, si dovrà trovare un nome.

ceferin

Ma la novità vera, ancora non apertamente ammessa, è che questi tre tornei si giocheranno nei weekend, e cioè nei giorni di sabato e domenica da sempre appannaggio dei campionati nazionali. Che a loro volta ripiegheranno, onde evitare sovrapposizioni, al mercoledì in un processo di impoverimento e declassamento dagli effetti potenzialmente letali. La cosa certa, infatti, è che mentre i diritti televisivi Uefa (specie quelli della Super Champions) andranno alle stelle, quelli dei campionati nazionali, Serie A compresa, crolleranno. I ricchi diventeranno sempre più ricchi e i poveri, che fino a oggi sedevano pur sempre alla stessa tavola di Epulone, raccattando qualche briciola, rischieranno di tirare le cuoia.

PAOLO ZILIANI

Tornando a bomba: per dare a tutti la speranza di salire un giorno sulla giostra che conta (la Super Champions), Eca e Uefa pensano a un meccanismo di promozioni e retrocessioni che muova ogni anno otto club tra A e B e otto tra B e C. Le uniche, tristi partite di qualificazioni riguarderebbero unicamente la terza Coppa, quella dei peones, lasciando ai grandi club la libertà di andare in giro per il mondo, in estate, a incassare altri soldi con luccicanti tournée.

Unico, vero, grande ostacolo da superare: la resistenza della Premier League inglese che già oggi, a giusta ragione, si sente più forte e attrattiva di qualsiasi Super Champions. In Inghilterra gli stadi sono pieni anche per Leicester-West Ham e non c' è Paese al mondo che non mostri in tv le partite della Premier. Insomma, penalizzare il movimento spostando il campionato al mercoledì per chiedere ai tifosi di seguire Wolves-Spartak Trnava o Everton-Apollon Limassol nei weekend, agli inglesi pare insensato. Già oggi un Chelsea-Everton di Premier vale più di un Valencia-Juventus di Champions. La domanda è: why?

