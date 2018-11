“ESSERE QUI E’ UNA FIGATA” – ALTRO CHE MESSI E SUAREZ, SAN SIRO IMPAZZISCE PER VALENTINO ROSSI IN TRIBUNA PER LA PRIMA VOLTA CON LA GNOCCHISSIMA FIDANZATA FRANCESCA SOFIA NOVELLO (SIMPATIZZANTE ROSSONERA) – VALE: "VEDERE LE GARE DI QUESTA INTER È DIVERTENTE" – SUGLI SPALTI ANCHE VIERI, CATTELAN, PUCCI E BOMBARDINI

Federica Bandirali per www.corriere.it

Tra i tanti vip che mercoledì sera 6 novembre hanno affollato la tribuna d'onore di San Siro per la partita Inter-Barcellona anche il campione di MotoGp Valentino Rossi con la fidanzata, la modella Francesca Sofia Novello: i due sono stati protagonisti di foto e applausi da parte di tutti. Valentino, sorridente e sereno, ha risposto a tutti i fan salutando da vera star. Accanto la fidanzata, discreta ed elegante, con cui Valentino sta da più di un anno. Giacca di pelle per lei, giacca imbottita per lui e uno spirito sportivo: ecco come hanno affrontato una delle prime uscite pubbliche insieme (erano già stati avvistati insieme soltanto una volta a San Siro al concerto di Cesare Cremonini di giugno 2018).

Calcio addicted

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello guardano in silenzio il match allo Stadio Meazza: lui si trovava a Milano per l'inaugurazione dell'Eicma in fiera. E lei l'ha seguito.

Da www.tgcom24.it

Valentino Rossi in prima fila. Non si tratta della linea di partenza di una gara di motociclismo, ma delle poltrone dello Stadio San Siro, dove va in scena la partita Inter-Barcellona.

"Essere qua è una figata" ha dichiarato il campione di MotoGp e intanto accanto a lui sorride la bella fidanzata Francesca Sofia Novello, che in versione tifosa nerazzurra (nonostante sia simpatizzante rossonera) registra stories inquadrando il tappeto verde e lo stadio gremito. “Vedere le gare di questa Inter è divertente” ha detto lui. Intanto i fan lo fotografano accanto alla modella. Dietro di loro altri vip ad assistere al match: da Bobo Vieri a Davide Bombardini passando per Alessandro Cattelan, Andrea Pucci e altri ancora...

