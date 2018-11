“IO COME CR7, SONO INCAZ*ATO NERO” – ESPLODE LA RABBIA DI MAGNINI DOPO LA SQUALIFICA PER TENTATO USO DI DOPING – “4 ANNI? IO SAREI ARRABBIATO ANCHE PER UN GIORNO, MI RIVEDO MOLTO IN UNA FRASE DI CRISTIANO RONALDO, ACCUSATO DI STUPRO. ECCO QUALE…

FILIPPO MAGNINI

Quattro anni di squalifica per Filippo Magnini: è questa la decisione presa dal Tribunale nazionale antidoping di Nado Italia (Tna) nei confronti dell'ex campione azzurro di nuoto, a processo per uso o tentato uso di sostanze dopanti (art. 2.2 del codice Wada). L'accusa aveva chiesto otto anni di stop. La stessa pena è stata inflitta al nuotatore Michele Santucci.

LA RABBIA DI MAGNINI - "Una cosa mi fa ridere, anzi mi fa rabbia: la procura dice di pensare che noi abbiamo pensato di fare qualcosa, anche se poi non lo abbiamo fatto. È un processo alle intenzioni e non mi sarei mai immaginato una cosa del genere: sono incazzato nero – le parole di Magnini -. Se vogliamo guardare gli aspetti positivi, visto che sono sempre stato un atleta ottimista, oggi usciamo da qui con la certezza che non si può dire né scrivere che Magnini si sia dopato. Perché sui tre capi di accusa due sono spariti - ha sottolineato l’ex nuotatore, lasciando gli uffici del Tna allo stadio Olimpico di Roma -. Qualunque persona che ha un po' di cervello capisce che io non posso aver convinto una persona di trenta anni come Michele (Santucci, anche lui squalificato per quattro anni, ndr) a fare delle cose". Magnini se l'è presa anche per l'entità della squalifica.

magnini montreal 2005

"Quattro anni? Io mi sarei arrabbiato anche per un giorno. Quattro anni fa ridere perché viene fuori da niente. Abbiamo esempi di atleti che hanno preso due mesi dopo essere stati trovati positivi, altri che hanno preso due anni da recidivi. Noi abbiamo più o meno 200 controlli nazionali e internazionali tutti a posto, e forse anche di più: quattro anni mi sembra esagerato. Non dico di fare come negli altri Paesi, dove per una cosa del genere ti avrebbero dato una pacca sulla spalla, ma noi non abbiamo neanche fatto il tentativo.

magnini

Nessuno ha mai pensato a questo. Io e Michele abbiamo fatto un record insieme: siamo gli unici atleti non positivi che vengono squalificati. Mi rivedo molto in una frase importante e bella di Cristiano Ronaldo, accusato di stupro. Io come lui sono un esempio nello sport e nella vita: ho una bellissima famiglia, ho una ragazza che amo e mi segue in tutto, sono in salute e ho sempre avuto un sorriso per tutti, quindi sinceramente di quello che dice certa gente non mi interessa minimamente".

