“LA MIA CANDIDATURA ALLA PRESIDENZA DELLA FIGC RESTA” – IL NUMERO 1 DELL’ASSOCALCIATORI TOMMASI NON ESCLUDE CHE “UNO DEI CANDIDATI FACCIA UN PASSO INDIETRO”: “MA IO PRIMA DI TIRARE INDIETRO LA GAMBA CI PENSERO’ CENTO VOLTE. ORA BISOGNA SCEGLIERE I COMPAGNI DI VIAGGIO” – LA LINEA COMUNE CON IL PRESIDENTE DEGLI ALLENATORI ULIVIERI

(ANSA) "La mia candidatura resta. Siamo tutti convinti. Sappiamo com'è il sistema elettorale e sappiamo soprattutto quali sono i candidati e che quindi dobbiamo trovare il modo di fare eleggere alla presidenza Figc un ex calciatore, le difficoltà ci sono e ci saranno": lo dice il n.1 dell'Aic, Damiano Tommasi, dopo il consiglio direttivo. "Ho parlato con i dirigenti di società - prosegue - e c'è da capire cosa è per noi rinnovamento. Si dà per scontato che le parti siano due. Quindi noi oggi volevamo ribadire che sono tre. C'è anche Tommasi".

(ANSA) "Non è escluso che qualcuno faccia un passo indietro anche prima di domenica. E' proprio una delle cose che non è stata esclusa. Ad oggi, però, non c'è perché non è chiara la situazione e bisogna scegliere i compagni di viaggio": lo dice il presidente dell'Aic, Damiano Tommasi, al termine del consiglio direttivo parlando di un possibile ritiro della sua candidatura prima delle elezioni federali di lunedì prossimo. "L'ultima volta che ho tirato indietro la gamba - continua Tommasi - era il 2004 e sono stato fermo 16 mesi. Prima di rifarlo, quindi, ci penserò cento volte e non è certo che poi si faccia. Sono convinto che la mia candidatura abbia un suo perché". Poi conferma la linea comune con l'Aiac: "Oggi abbiamo visto Ulivieri, c'è la volontà di stare insieme".

