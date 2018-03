“LA MORTE DI ASTORI? NON MI HA TURBATO, MUOIONO ANCHE TANTI BAMBINI...” – L’EX JUVE DANI ALVES GELIDO: “PRIMA O POI TUTTI CE NE ANDIAMO” – STRISCIONE CHOC A BARI: "PERCHE’ ASTORI E NON MASIELLO?" (IL MESSAGGIO E’ RIVOLTO ALL’EX DIFENSORE BIANCOROSSO, ORA ALL’ATALANTA, COINVOLTO NELLA VICENDA CALCIOSCOMMESSE)

DA www.corrieredellosport.it

astori 20

Non ne siamo turbati più di tanto perché non lo conoscevamo tanto». Dani Alves è tanto campione in campo quanto fin troppo gelido e cinico fuori. L'esterno brasiliano ha commentato con indifferenza la tragica morte di Davide Astori, un calciatore che lo stesso Alves ha incrociato sui campi di gioco di Serie A quando giocava nella Juventus. «Sono addolorato per la sua famiglia. Penso che Davide abbia fatto quel che doveva in questo mondo caotico e che ormai sia in un mondo migliore.

dani alves

Nel mondo però ogni giorno muoiono di fame migliaia di bambini che non ricevono altrettanta attenzione. E sono invece altrettanto importanti. Tutti dobbiamo morire prima o poi perché siamo di passaggio. Magari siamo tristi, ma non di certo come i suoi familiari», ha concluso il giocatore durante la conferenza stampa che precede la sfida di Champions fra Psg e Real Madrid.

bari striscione choc morte astori

2. BARI, STRISCIONE CHOC

Da www.corrieredellosport.it

Terribile striscione esposto a Bari dopo la morte di Davide Astori. Nel capoluogo pugliese alcuni sconosciuti hanno appeso uno striscione sul cavalcavia poco dopo l'uscita 11 di Poggiofranco. Una scritta vergognosa e macabra:

«Perché Astori e non Masiello?». Il messaggio vede purtroppo protagonista l'ex difensore del Bari, oggi all'Atalanta, è rimasto tutta la notte appeso e visibile a chi transitava da quelle parti. Andrea Masiello è legato alla storia del Bari per la vicenda del calcio scommesse. Il difensore fu protagonista dell'autogol nel derby pugliese contro il Lecce.

astori 19 astori