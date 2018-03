“PER NOI SEI LUCE” - DA BUFFON A TOTTI, IL MONDO DEL CALCIO SALUTA ASTORI – FOLLA E COMMOZIONE AL FUNERALE DEL DIFENSORE DELLA FIORENTINA E DELLA NAZIONALE - IL MALORE DEL PADRE DELLA COMPAGNA, LE PAROLE DEL COMPAGNO DI SQUADRA BADELJ, GLI APPLAUSI DI FIRENZE ALLA DELEGAZIONE DELLA JUVE - VIDEO

Da gazzetta.it

astori

Una folla infinita e distrutta dal dolore ha reso l'ultimo saluto a Davide Astori a Firenze. Prima il passaggio del feretro davanti allo stadio Franchi, poi l'arrivo nella basilica di Santa Croce, che non poteva contenere tutte le persone arrivate sul posto e che hanno assistito alla cerimonia fuori dalla chiesa.

Molto toccante l'omelia del cardinale Betori: "La vita ci è tolta dalla morte come una rapina, in tempi e modi imprevedibili. La fragilità della vita ci pesa in modo insopportabile, a noi uomini e donne che vorremmo avere tutto sotto controllo, essere padroni assoluti di noi stessi, delle nostre scelte, delle nostre possibilità. Davide era un fiorentino, da sempre e per sempre. Questo affetto e questa sofferenza corali ci dicono di Davide la saldezza dei suoi legami familiari; la profondità dell'amore e del progetto di vita che lo ha legato per sempre a Francesca e, grazie a lei, la tenerezza del suo affetto paterno per la piccola Vittoria. Poi quel ruolo di capitano nella Viola che lo consacra per sempre alla storia di questa società".

buffon

Spetta a Milan Badelj il compito di leggere il messaggio della Fiorentina: "Sei il fratello o il figlio che tutti avrebbero voluto avere. I tuoi genitori non hanno sbagliato nulla con te, neanche una virgola. Tu non sei come gli altri, tu sei il calcio, quello vero, quello puro dei bambini. Il nostro pensiero va a tua mamma e tuo papà, ai tuoi fratelli, a Francesca e alla Principessa Vichy. Sei stato un uomo con la u maiuscola e noi dovremo dirlo a lei. Tu sei luce per tutti noi"

chiellini allegri totti delegazione inter balotelli buffon copia compagna astori della valle renzi astori e la compagna spalletti francesca fioretti e davide astori 6 astori ricordo tifosi astori astori 20 malago' firenze saluta astori ventura