“NON TI VESTI DA MASCHIO” – IN UN VIDEO SU INSTAGRAM HAMILTON STRIGLIA IL NIPOTE CHE SI ERA VESTITO DA PRINCIPESSA PER NATALE E SI SCATENA LA BUFERA SUI SOCIAL – IL PILOTA DELLA MERCEDES COSTRETTO ALLE SCUSE: “HO USATO PAROLE INAPPROPRIATE. E' GIUSTO POTERSI ESPRIMERE COME HA FATTO MIO NIPOTE”- VIDEO

Da www.corrieredellosport.it

Ennesima bufera social su Lewis Hamilton. Il pilota della Mercedes ha scatenato forti polemiche accompagnate da accuse di sessismo dopo aver commentato l'immagine del piccolo nipote di quattro anni che ha indossato un vestito da principessa durante la sera del 25 dicembre. Hamilton in un video pubblicato su Instagram ha rimproverato il piccolo scrivendo: «Sono così triste, guardate mio nipote. Perché stai indossando questo vestito per Natale? Perché hai chiesto un abito da principessa per Natale?». La risposta del nipotino è stata spontanea: «Perché mi piacciono». La replica di Lewis ha scatenato il polverone: «I maschi non indossano abiti da principessa».

LE SCUSE - Il video è stato poi tolto dallo stesso Hamilton che ha successivamente chiesto scusa su Twitter: «Ieri ho preso in giro mio nipote e ho realizzato di aver usato parole inopportune e ho rimosso il post. Non avevo intenzione di offendere nessuno. Adoro il fatto che mio nipote ami esprimersi come crede come tutti dovremmo. Le mie scuse più profonde, perché non si può accettare che qualcuno, non importano le origini, sia emarginato o inquadrato in uno stereotipo. Avrà sempre il mio sostegno chi vive la sua vita esattamente come lo desidera e spero che questo mio scivolone venga dimenticato».

