“WANDA NARA? LA STIMO. E’ UN ESEMPIO PER LE WAGS” – ERJONA, L’EX MOGLIE DI DZEMAILI, MATTATRICE DEL PROGRAMMA “LE CAPITANE”: "RISPOSARE UN GIOCATORE? MAI DIRE MAI "– POI RIBADISCE: "I CALCIATORI NON SONO GRANDI AMATORI E PREFERISCONO IL FAI DA TE" - E SULL’OMOSESSUALITÀ NEL CALCIO…

Ritiene di avere una forte personalità. Di recente è stata protagonista del programma Le Capitane su Spike TV e di recente ha iniziato una causa di divorzio con suo marito, Dzemaili. Una storia finita dunque, lei è una ex wags e si definisce intelligente: “Perché ho avuto la forza di scegliere la mia strada e rinunciare al mondo dorato con la consapevolezza che la felicità non deriva dal bene economico. L’aspetto che faccio fatica a capire nel mondo delle wags è proprio quello di accettare tutto o quasi tutto pur di rimanere nel mondo fatato”, ha detto in un’intervista concessa al sito davidemaggio.it.

Di recente, inoltre, ha confessato che “i calciatori non sono grandi amatori e preferiscono il fai da te“: “Nessun mito da sfatare, è la semplice realtà. L’omosessualità nel calcio un tabù, non solo nel calcio, ma in generale. Perché ho usato il cognome di mio marito per fare Le capitane? Perché da sposati si può fare e in ogni caso mi sono sempre presentata solo come Erjona“.

WANDA – Erjona ha parlato anche della moglie dell’attaccante dell’Inter, Mauro Icardi: “Wanda Nara la stimo. Ha fatto benissimo e serve da esempio a tutte le altre Wags perché dimostra che dietro un grande professionista c’è sempre una grande donna. Se io risposerei un giocatore? Mai dire mai, ma quando una cosa ti scotta difficile che lasci ti scotti una seconda volta”.

