29 ott 2018 12:35

LA LEZIONE DI HAMILTON (E NON SI FERMERÀ QUI) - GIORGIO TERRUZZI: L’INGLESE HA DISTRUTTO IL PROPRIO AVVERSARIO, VETTEL, HA ABBINATO GRAZIA E FURIA. IN AGGIUNTA, UNA EVOLUZIONE NEL MODO DI COMUNICARE: MENO CANI, ROCK, FUFFA; PIÙ ATTENZIONE ALLA PROFESSIONE - HA SENNA COME ISPIRATORE E I 7 TITOLI DI SCHUMI NEL MIRINO. UNA DISTANZA NON IMPOSSIBILE PER CHI GUIDA CON L' ALA SPALANCATA A TEMPO PIENO"