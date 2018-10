LA ‘CATAPULTA INFERNALE’ E’ DI RIGORE! IN RUSSIA UN 22ENNE REALIZZA UN PENALTY CON UN’ACROBAZIA PAZZESCA RICORDANDO IL GESTO CHE HA RESO IMMORTALI I MITOLOGICI GEMELLI DERRICK NEL CARTONE ANIMATO "HOLLY E BENJI" - VIDEO

Da www.ilfattoquotidiano.it

rigore russia

Norik Avdalyan, 22enne del Rubin Kazan, nel match vinto per 4 a 0 contro il Cheboksary (campionato National Student Football League di Russia), ha calciato un rigore con un’acrobazia pazzesca, ricordando il gesto del mitico cartone animato Holly e Benji. Ma come ha rivelato il Guardian, Avdalyan non è nuovo a certe prodezze: nel 2017 si esibì in un rigore simile.

rigore russia

GEMELLI DERRICK gemelli derrick holly e benji