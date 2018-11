1. ‘POF, POF’: IL TENNIS E’ MUSICA – ADRIANO PANATTA DA FAZIO RACCONTA DI QUANDO PER RIMORCHIARE, A LONDRA, SI SPACCIAVA PER PAUL McCARTNEY: “ALLE RAGAZZE DICEVO..” – E POI L'ANTIPATIA DI STAN SMITH (“ERA ANCHE VIOLENTO CON LA MOGLIE, MI HANNO DETTO"), BORG E IL GURU ESPERTO DI SHIATSU (GLI DISSI: “ME COJO*I!”) E JOHN McENROE “ROCK COME GLI STONES” – “OGGI IL TENNIS E’ AL 90% MUSICA HOUSE: DU’ PALLE” – LIBRO + VIDEO STRACULT “POF POF”…

Francesco Persili per Dagospia

“A Londra nel ’68 rimorchiavo tantissimo: in discoteca mi scambiavano per Paul McCartney”. Al tavolo di “Che tempo che fa” Adriano Panatta squaderna diritti e rovesci di un Wimbledon di 50 anni fa quando lui era un 18enne che perdeva nella semifinale del torneo juniores con l’australiano Alexander e furoreggiava nei locali. Ad aiutarlo la somiglianza con l’ex Beatle: “Io stavo al gioco con le ragazze e dicevo: 'I’m Paul, yes'. Quanto acchiappavo…”

“Sempre stato un bell’uomo, Adriano. Più che un bel viso, aveva un bel fisico”, certifica Orietta Berti. A pochi giorni dall’uscita del libro scritto con Daniele Azzolini “Il tennis è musica” (Sperling&Kupfer), Panatta si diverte a passare in rassegna 50 anni di tennis. Lui che prende a cazzotti l’arbitro dopo un Francia-Italia di Coppa Davis (“E pensare che mi avevano dato una settimana prima il Premio Fair Play”), Borg e il suo professore-guru ("Mi disse: ‘Ho preso un esperto di discipline shiatsu’. La mia risposta? Me cojo*i!”) , l’antipatia di Stan Smith: “Era anche violento con la moglie, mi hanno detto. La sua fortuna la deve alle sneakers. E’ diventato miliardario. Lui non ci credeva… I ragazzi oggi non lo conoscono come tennista ma conoscono le sue scarpe”. Feticcio cool, icona di stile. “E non puzzano neanche più”, sottolinea Fabio Volo.

adriano panatta

“Ascenzietto”, dimunitivo mutuato dal nome del padre Ascenzio, custode del circolo Parioli, restituisce il suono inconfondibile di mezzo secolo di ‘veroniche’ e volèe. Pof, pof. Per assaporare il suono magico di un colpo piatto, basta riavvolgere il nastro. Se il tennis dei gesti bianchi è assimilabile a Tony Bennett e allo swing, Panatta e Borg segnano il tempo della rivoluzione pop. Altro momento di svolta l’irruzione sulla scena di McEnroe, o meglio “di quel pazzo che credeva di essere John McEnroe”. Il geniaccio americano “era rock, come i Rolling Stones e Jim Morrison”. E oggi? “Al 90% il tennis è musica house. Du’ palle…"

