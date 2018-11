MAZZARRI, CHE PAURA! – MALORE PER L’ALLENATORE DEL TORO: LUNEDI’ SERA NON SARA’ IN PANCHINA CONTRO IL CAGLIARI –COME ANNUNCIATO DAL CLUB GRANATA IL TECNICO SI E’ “PRONTAMENTE RIPRESO” MA DOVRA’ STARE FERMO FINO AL “COMPLETAMENTO DEGLI ESAMI”

Da www.corrieredellosport.it

Walter Mazzarri ha accusato un malore che lo costringe a sospendere l'attività sportiva. Lo rende noto il Torino, precisando che l'allenatore si è «prontamente ripreso» e che lo stop è stato deciso dallo staff medico «a scopo prudenziale» per svolgere ulteriori accertamenti. Il tecnico granata, che non sarà dunque in panchina lunedì sera contro il Cagliari, potrà tornare ad allenare al completamento degli esami. Secondo quanto appreso il malore, venerdì sera, «è stato di breve durata».

A decidere lo stop sono state la società e lo staff medico. Già sei anni fa, quando era alla guida del Napoli, l'allenatore toscano aveva avuto problemi di salute. Si era parlato, anche in quel caso, di un malore, forse problemi cardiaci per i quali sarebbe stato sottoposto ad una angioplastica mai confermata. Sulle sue condizioni di salute, che comunque non desterebbero particolari preoccupazioni, viene mantenuto il massimo riserbo per volontà dello stesso tecnico, da sempre molto attento alla sua privacy.

