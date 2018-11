IL MISTERO DEL "NINJA" - PRESO PER FARE LA DIFFERENZA, NAINGGOLAN FINORA ALL'INTER NON HA INCISO TRA PRESTAZIONI AL DI SOTTO DELLE ASPETTATIVE E INFORTUNI: SARÀ ASSENTE A ROMA, A RISCHIO PER LA JUVE – TIFOSI INFURIATI SUI SOCIAL: “POSSIBILE CHE SIA SEMPRE ROTTO?” - MOLTI CHIAMANO IN CAUSA ANCHE IL SUO STILE DI VITA. E C’E’ CHI SI CHIEDE: "MA NON E’ CHE L’AFFARE l’HA FATTO LA ROMA CON ZANIOLO?”

Guido De Carolis per il Corriere della Sera

Nel ventre di Wembley, dopo la più dolorosa sconfitta stagionale e mentre già si discuteva su quanto il Barcellona si impegnerà per non far vincere il Tottenham, Luciano Spalletti aveva una certezza: «Se facciamo il nostro dovere contro il Psv, passiamo noi».

La sbandata di Londra non ha tolto positività all' allenatore nerazzurro, ma ha lasciato l' Inter con il rimpianto di non aver chiuso il discorso qualificazione, con più di un allarme da gestire, ma pure con la consapevolezza che la Champions League non è ancora compromessa. Ci si aggrappa ai numeri, ai 2.050 giorni senza sconfitte in coppa che il Barcellona raggiungerà proprio l' 11 dicembre, quando affronterà gli Spurs. L' ultimo k.o. subito al Camp Nou (0-3 dal Bayern Monaco) ha più di un lustro: 1 maggio 2013.

L' Inter però deve ritrovare uno dei suoi uomini chiave: Radja Nainggolan. Spalletti ha voluto il giocatore, il più pagato dello scorso mercato, messo a bilancio per 39 milioni e con un contratto fino al 2022 a circa 4,5 milioni. Un investimento pesante, finora però il belga non è riuscito a fare la differenza.

Fermato da un infortunio in estate ha saltato le prime due gare di campionato. Si è ripresentato il 1° settembre a Bologna, dove ha segnato il primo gol nerazzurro. Stava crescendo di condizione (fondamentale anche la rete a Eindhoven), poi il secondo stop per un guaio alla caviglia nel derby. Il rientro si è fatto difficile.

A Wembley, in una partita decisiva, probabilmente non doveva giocare, Spalletti però non poteva non rischiarlo. La condizione era precaria, ma con Borja Valero unico sostituto non c' erano alternative, a meno di non cambiare radicalmente modulo, strada fin qui di rado percorsa dal tecnico. Il dolore ha così costretto Nainggolan a uscire a fine primo tempo, dopo un pessimo match. Difficile possa recuperare per domenica, per la prima volta da ex a Roma. Non è detto riesca a esserci il 7 dicembre a Torino con la Juventus. È lui finora l' uomo in meno dell' Inter: tre gol sono pochi e non si ricorda un match marchiato dal graffio del Ninja. L' ha sottolineato anche l' a.d. di Pirelli, Marco Tronchetti Provera: «Cosa è mancato a Londra? Nainggolan, elemento in grado di fare la differenza». Insomma l' Alieno, come lo chiama Spalletti, è ancora un alieno per il pianeta nerazzurro.

Ad Appiano, il giorno dopo la grande delusione, Spalletti non è stato di troppe parole con la squadra, nessuna strigliata, ha cercato di infondere positività, per non compromettere le trasferte con Roma e Juve. Battere il Psv e non passare il turno di Champions con 10 punti sarebbe una beffa, ma non centrare la qualificazione vorrebbe dire anche mancare il primo obiettivo stagionale. I prossimi dieci giorni diranno cos' è l' Inter e dove può o non può arrivare. Ogni volta però che si prepara per il grande salto finisce per inciampare. Cinque sconfitte nelle prime 18 gare stagionali sono un' enormità per chi si vuole proporre al vertice.

