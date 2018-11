A MOU-SO DURO – L’EX CAPITANO DEL REAL CASILLAS LO ATTACCA (“TORNASSI INDIETRO LO AFFRONTEREI...”), MOURINHO LO INCENERISCE: "LE SUE PAROLE SONO QUELLE DI UNO CHE È ALLA FINE DELLA SUA CARRIERA. CASILLAS MI HA AFFRONTATO E IN UNA MANIERA IN CUI È MIGLIORE DI CHIUNQUE ALTRO: DI NASCOSTO”

Da www.gazzetta.it

Che il rapporto tra José Mourinho e Iker Casillas non sia mai stato idilliaco si sapeva da tempo. I due, insieme nel Real Madrid, sono usciti allo scoperto in queste ore. Il primo a rompere il ghiaccio è stato l’attuale portiere del Porto, che ha parlato così al programma Universo Valdano:

“Penso che se mi capitasse di nuovo prenderei il toro per le corna e affronterei Mourinho, in quel momento ho scelto di stare zitto e ho pensato che fosse il modo migliore di onorare i valori del Real Madrid. Al giorno d’oggi, nessuno ha parlato dell’altro, è meglio lasciar perdere e lasciarlo andare”. Prosegue il portiere spagnolo: “L’obiettivo di Mourinho era quello di competere con Barcellona. Erano momenti di grande tensione, era un madridismo che non mi piace”.

LA REPLICA DI MOU — La risposta di Mourinho, ovviamente, non si è fatta attendere. Il tecnico del Manchester United ha replicato al quotidiano portoghese Record: “Questa intervista è tipica di qualcuno che è alla fine della sua carriera. Riguardo a quello che dice di me, quando dice che non mi ha mai affrontato, non è vero. Mi ha affrontato e in una maniera in cui è migliore di chiunque altro: di nascosto”.

