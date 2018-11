NAPOLI E INTER: PARI D’ORO E QUALIFICAZIONE PIU' VICINA – INSIGNE SU RIGORE AGGUANTA IL PSG, LA SQUADRA DI ANCELOTTI GIOCA UN SECONDO TEMPO DA APPLAUSI. ALLAN MOSTRUOSO – LA STELLA ROSSA BATTE IL LIVERPOOL, IL NAPOLI PASSA SE...- ICARDI-GOL DAVANTI A VIERI, MATERAZZI E VALENTINO ROSSI, PER L'INTER SARA' FONDAMENTALE NON PERDERE LA PROSSIMA PARTITA, A LONDRA, CONTRO IL TOTTENHAM CHE HA BATTUTO IL PSV…

Vincenzo d’Angelo per gazzetta.it

L'Inter pareggia 1-1 col Barcellona in una gara sofferta, ma emozionante, soprattutto nel finale. Primo tempo in trincea. Il Barça pressa alto, l'Inter fatica a uscire e fioccano le occasioni per i blaugrana. Handanovic è bravo su Dembélé, Coutinho e Suarez, Skriniar salva tutto dopo un batti e ribatti selvaggio nei pressi della linea di porta. I nerazzurri però reggono e si va all'intervallo sullo 0-0. Nella ripresa l'Inter sembra aumentare i giri, ma è ancora Handanovic a dover compiere almeno altri 5-6 interventi. Prodigioso in particolare quello su Rakitic, a tu per tu e da distanza ravvicinata. E la squadra di Spalletti? Un paio di contropiede mal sfruttati, un colpo di testa di Politano e poco altro. Nel finale, Valverde si gioca la carta Malcom. Il brasiliano, sinora praticamente mai utilizzato, al primo pallone utile fredda Handanovic col sinistro a 7' dalla fine. Finita? Ma va. Icardi subito dopo, alla prima occasione, la mette dentro per l'1-1. Un punto d'oro, tutto sommato.

NAPOLI-PSG

Gianluca Monti per gazzetta.it

Finisce in pareggio, come a Parigi, ma la qualificazione è più vicina. Il Napoli impone l’1-1 al Psg e aggiunge un altro tassello sulla via del passaggio agli ottavi. Nel gruppo C i partenopei ora sono a quota 6 (assieme al Liverpool) con un punto in più proprio sui parigini e la Stella Rossa a inseguire a 4. Al San Paolo nel primo tempo regna l’equilibrio, ma il match si sblocca proprio al 47’ con la difesa partenopea che si fa trovare impreparata sulla folata di Mbappé: dribbling e servizio al bacio per Bernat, che di destro scivolando insacca da pochi passi. Nella ripresa il Napoli sale d’intensità, impegna Buffon più volte e al 62’ Insigne pareggia su rigore, calciando all’angolino dove il portiere ex Juve non può arrivare. Nella mezz’ora finale pochi rischi per entrambe le squadre, finisce così. Un punto a testa.

IL TWEET DI PIERLUIGI PARDO

Il Napoli passa con 90 minuti di anticipo se batte la Stella Rossa e il Liverpool non perde a Parigi. L'Inter se vince o pareggia a Londra col Tottenham

