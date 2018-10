TRA NAPOLI E ROMA GODE SOLO LA JUVE - EL SHAARAWY FA SOGNARE DI FRANCESCO MA NEL FINALE MERTENS AGGUANTA IL PARI - DOMINIO AZZURRO: ANNULLATI DUE GOL AL BELGA, PALO DI CALLEJON - I BIANCONERI VOLANO A PIU' SEI IN CLASSIFICA SULLA SQUADRA DI ANCELOTTI - DI FRANCESCO A "SKY CALCIO CLUB": "DISPIACE AVER PRESO IL GOL AL NOVANTESIMO MINUTO MA IL NAPOLI HA MERITATO IL PARI"

napoli roma 1-1

Finisce 1-1 il posticipo della domenica al San Paolo tra Napoli e Roma: a decidere la sfida le reti di El Shaarawy al 14' del primo tempo e di Mertens all'89'. La partita parte per problemi tecnici senza Var che torna comunque dopo 11 minuti. A rendersi subito pericoloso è il Napoli che al 6' va vicino al gol con Insigne murato in extremis da Manolas. Poi il gol di El Shaarawy al 14' - nella prima vera occasione Roma - bravo ad appoggiare in rete un cross di Under dalla sinistra.

La reazione azzurra non si fa attendere con Milik gran trascinatore che va vicino al pari in due occasioni tra il 18' e il 20' e su cui Olsen mette una pezza. Lo svedese costretto a ripetersi, poi, anche con Hamsik al 31'. Il secondo tempo parte sulla falsariga del primo con gli azzurri ad assediare la metà campo della Roma (intanto dopo l'uscita di De Rossi per infortunio passata al 4-3-3 con Cristante): palo di Callejon, due gol annullati a Mertens (tra il 73' e l'80') per fuorigioco, prima di quello buono arrivato solo all'89'. Finisce 1-1 col Napoli che pareggia la sua prima partita in campionato e sale a quota 22 punti rischiando però domani di essere ripreso dall'Inter impegnato con la Lazio. Per la Roma altro stop dopo il k.o. con la Spal: giallorossi a 15 punti nel gruppone con Milan, Fiorentina, Samp e Sassuolo.

napoli roma