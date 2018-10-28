TRA NAPOLI E ROMA GODE SOLO LA JUVE - EL SHAARAWY FA SOGNARE DI FRANCESCO MA NEL FINALE MERTENS AGGUANTA IL PARI - DOMINIO AZZURRO: ANNULLATI DUE GOL AL BELGA, PALO DI CALLEJON - I BIANCONERI VOLANO A PIU' SEI IN CLASSIFICA SULLA SQUADRA DI ANCELOTTI - DI FRANCESCO A "SKY CALCIO CLUB": "DISPIACE AVER PRESO IL GOL AL NOVANTESIMO MINUTO MA IL NAPOLI HA MERITATO IL PARI"-
GRANDE BORDELLO AL ‘GRANDE FRATELLO’ – NOTTE DI PASSIONE AL REALITY CON FRANCESCO MONTE CHE LIMONA CON GIULIA SALEMI. JANE ALEXANDER CHE SI AVVENTA SUL MODELLO ELIA. STEFANO SALA CHE INFILA LA LINGUA NELLA GOLA DI BENEDETTA MAZZA. E NON MANCA NEMMENO IL BACIO SAFFICO CHE MANDA IN TILT I MASCHI DELLA CASA – L’ASTINENZA SI FA SENTIRE… (VIDEO)
“SALVINI RAZZISTA SEI IL PRIMO DELLA LISTA” – A FIRENZE I SINDACATI STUDENTESCHI PROTESTANO CONTRO IL GOVERNO GIALLOVERDE E GETTANO UN FANTOCCIO CON LE SEMBIANZE DEL VICEPREMIER IN ARNO – IL MANICHINO CON IL VOLTO DEL MINISTRO DELL’INTERNO È STATO CALATO CON UN GOMMONE – TRA I MANIFESTANTI ANCHE GLI STUDENTI DENUNCIATI PER AVER ESPOSTO QUALCHE GIORNO FA UNO STRISCIONE CON… – VIDEO
IL LEONE A (PIAZZETTA) CUCCIA – DEL VECCHIO E CALTAGIRONE DEVONO PAZIENTARE: NAGEL NON VENDE IL 3% DI GENERALI (A QUESTI PREZZI NON CONVIENE) – DOPO AVER FATTO SALTARE IL PATTO DI SINDACATO, BOLLORÉ NON SMANTELLERÀ IL SUO PACCHETTO AZIONARIO: “CI HA SCRITTO UNA LETTERA MOLTO CARINA (SIC!) NEI TONI E NEI CONTENUTI. “ANCHE SENZA PATTO AVREMO UN NUCLEO DI AZIONISTI STABILI”
IL SEGRETO PER ESSERE INVISIBILI SU WHATSAPP – VORRESTE RIUSCIRE A LEGGERE LE CHAT SENZA FAR VEDERE AGLI ALTRI CHE SIETE ONLINE? – ECCO L’APP CHE FA PER VOI…
IL GIORNO PIU’ BUIO DI LEICESTER - I TIFOSI DELLE 'FOXES' PIANGONO IL PATRON DEL CLUB SCOMPARSO NELLO SCHIANTO DEL SUO ELICOTTERO: 5 LE VITTIME - UN TESTIMONE: "IL PILOTA E' STATO UN EROE. E’ RIUSCITO A DEVIARE IL VELIVOLO SU UN ANGOLO VUOTO DEL PARCHEGGIO". E C'E' "UN ALTRO EROE": IL POLIZIOTTO CHE DOPO LO SCHIANTO... - LA SOLIDARIETA’ DI TUTTO IL MONDO DEL CALCIO - VIDEO
CAFONALINO - IL NUOVO PREZZEMOLINO DELLE FESTE ROMANE? E’ MATTEO SALVINI! - IL MINISTRO DELL’INTERNO, CHE SI APPALESA A OGNI PARTY SOLO SOLETTO (SALUTAME LA ISOARDI), NON SI LASCIA SCAPPARE LA FESTA A VILLA TAVERNA ORGANIZZATA DALL’AMBASCIATORE USA LEWIS EISENBERG IN ONORE DI SIGOURNEY WEAVER - DA VALTER MAINETTI A MARINA CICOGNA, ECCO CHI C’ERA
VIAGGI AVVENTURA - DALLE ISOLE PIÙ REMOTE DELLE FILIPPINE, AUTENTICI PARADISI PER SUB E AMANTI DEL MONDO SOTTOMARINO, FINO ALLE AFFASCINANTI ISOLE DANESI A LARGO DELL’OCEANO ATLANTICO SETTENTRIONALE - SE VOLETE USCIRE DALLA VOSTRA ZONA DI COMFORT ECCO DOVE ANDARE IN VACANZA NEL 2019
VOLETE SAPERE COME PREVENIRE UN INFARTO? SEMPLICE: CAMMINANDO - TRENTACINQUE MINUTI DI CAMMINATA AL GIORNO HANNO UN RUOLO CRUCIALE NELLA PREVENZIONE AGLI ATTACCHI DI CUORE. UNO STUDIO SVEDESE METTE IN LUCE COME IL MOVIMENTO SIA ANCHE UN OTTIMO ALLEATO CONTRO L'ICTUS