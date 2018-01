NO VALE, NO PARTY – IL SUPERCAPODANNO DI VALENTINO ROSSI TRA FUOCHI D'ARTIFICIO, LE CANZONI DI CREMONINI E LE CURVE DELLA NUOVA FIAMMA FRANCESCA SOFIA NOVELLO (DI ROSSO VESTITA) - IL RANCH DEL "DOTTORE" A TAVULLIA E' SALVO: IL TAR RESPINGE IL RICORSO DEI VICINI

Fuochi d’artificio allo scoccare della mezzanotte, Cesare Cremonini scatenatissimo al microfono, gli amici dello storico “clan” tavulliese presenti praticamente a completo e soprattutto lei, la new entry, di rosso vestita: la bellissima modella Francesca Sofia Novello.

È stato un Capodanno speciale per Valentino Rossi che, tolto il casco e salutato un 2017 complicato quanto sfortunato, ha indossato la giacca d’ordinanza per festeggiare un Capodanno da fuoriclasse: giocando in casa ma organizzando, allo stesso tempo, un party di San Silvestro super esclusivo per poco più di 50 persone. Il cenone, a base di pesce, è stato magistralmente cucinato da un suo chef amico.

Presente, come sempre, anche un Cesare Cremonini in grande spolvero: il 2018, l’anno che segna il suo ritorno musicale in un attesissimo tour, del resto sarà ricco di impegni per il cantautore bolognese. E allora nulla di meglio che fare riscaldamento vocale tra amici in una notte speciale. E Cremonini, legato a Vale e Uccio da una amicizia quasi fraterna, ha di fatto condotto la serata al microfono cantando alcune delle sue grandi hit con i presenti per un karaoke d’eccezione. La serata, quasi in famiglia, è trascorsa tra balli e bottiglie stappate. Tra le presenti c’era la modella Dj Brina Knauss, che la sera prima aveva suonato alla consolle del Palazzo Peter di Riccione ma, per dirla alla Cremonini, la “Nuova stella di Broadway” è stata lei: Francesca Sofia Novello.

Due indizi, in questo caso, fanno una quasi prova: la modella di Arese, definita da molti come la Brooke Shields italiana, era presente al Ranch, con le Wags degli altri piloti, per la 100 km dei campioni, e c’era anche l’altra sera. E pazienza se né lei né tantomeno Valentino hanno ancora pubblicato una foto insieme. Forse è solo un piccolo argine alla privacy che, al tempo dei social, è sempre più complicata da gestire o, visto che Vale si è definito di recente e in maniera pubblica single, ora va semplicemente bene così. Anche in questo, Rossi,

