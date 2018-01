12 gen 2018 11:53

NON DIRE TRAP SE NON CE L’HAI NEL SACCO! TRAPATTONI E LA MOGLIE MEJO DI ICARDI E WANDA NARA – IL BACIO DEL MITOLOGICO EX TECNICO DELLA JUVE ALLE MALDIVE FA IMPAZZIRE IL WEB – LA FRASE STRACITATA DI RUMMENIGGE: “SE DEVE STARE A CASA, GIOVANNI STA BENE CON PAOLA, MA NON STA BENE CON LA VITA”