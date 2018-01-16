pele' pele' ALTAFINI PELE' GARRINCHA E PELE
PELÉ COL DEAMBULATORE - A 77 ANNI O REY COMMUOVE IL MONDO MA LUI CI SCHERZA SU: "PER LA PRIMA VOLTA DIO MI HA DATO DELLE NUOVE SCARPETTE DA CALCIO. PERCHE’ NON DOVREI METTERLE IN BELLA MOSTRA?" - VIDEO-
HALLE BERRY È SENZA MUTANDE E IL MONDO HA DI NUOVO UN SENSO (VIDEO) - L’ATTRICE 51ENNE (!) SI È PRESENTATA AGLI NAACP AWARDS CON UN ABITO DI PIZZO TRASPARENTE SIA DAVANTI CHE SULLE SUE MAESTOSE CHIAPPE - NIENTE ABITO NERO-LUTTO, COME QUELLI INDOSSATI DA MERYL STREEP E NICOLE KIDMAN PER FAR DIMENTICARE DI ESSERE DUE PUPILLE DI WEINSTEIN. QUI SIAMO AI PREMI DEDICATI ALLA MINORANZA AFROAMERICANA, CHE È STATA ‘MOLESTATA’ PER DAVVERO, E QUANDO RAGGIUNGE IL SUCCESSO A HOLLYWOOD, LO CELEBRA
QUANDO LA PAGNOTTA VALE PIU’ DELLA DIGNITA’ – VITTORIO FELTRI SCATENATO CONTRO “REPUBBLICA”: “FINGONO DI NON SAPERE CHI E’ IL LORO EDITORE. DE BENEDETTI E’ IL PADRONE DELLA BARACCA E LORO FANNO GLI EDITORIALI PER PRENDERE LE DISTANZE” – E SULLA STORIA DEL MILAN: “NON C’E’ BISOGNO DI SPUTTANARE BERLUSCONI SOTTO ELEZIONI, SI SPUTTANA DA SE’”
QUANDO LA STORIA DIVENTA FARSA – IL GOVERNO IMPANTANATO CON LA CESSIONE DI ALITALIA E TORNA A GALLA L’IPOTESI AIR FRANCE, COME AI TEMPI DI PRODI – I TEDESCHI DI LUFHTANSA VOGLIONO DIMEZZARE I DIPENDENTI DELLA COMPAGNIA – LA SCOMESSA ELETTORALE PESA SUL NEGOZIATO
IL FEMMINISMO? E’ NATO NELL’ANTICA ROMA! IL PRIMO SIT-IN DELLA STORIA RISALE AL 195 A.C. QUANDO LE MATRONE ROMANE BLOCCARONO LE STRADE E PARALIZZARONO L’URBE: CHIEDEVANO L'ABROGAZIONE DI UNA LEGGE (CHE PENALIZZAVA LE PIÙ RICCHE) – FURONO BOLLATE COME "CREATURE SELVAGGE", CATONE IL CENSORE MISE IN GUARDIA IL SENATO...
JUVENTIFUL! IN EUROPA TRA I CLUB SCUDETTATI, SOLO IL BENFICA FA PIÙ UTILI DEI BIANCONERI. MA REAL E BAYERN RESTANO DISTANTI NEI FATTURATI – KPMG: “I CLUB CHE ECCELLONO NELLA VALORIZZAZIONE DEI GIOCATORI POSSONO AVERE UN VANTAGGIO COMPETITIVO, COME AD ESEMPIO CHELSEA, JUVE E BENFICA GRAZIE ALLE CESSIONI DI OSCAR, POGBA, GUEDES E LINDELOF"
CAFONALINO – DAL MINISTRO FRANCESCHINI A TRAVAGLIO, DAGLI EX SINDACI RUTELLI E VELTRONI A MALAGO’ E RECCHI: TUTTI AL CINEMA ADRIANO PER LA PRIMA DI “BENEDETTA FOLLIA”, IL 26ESIMO FILM COME ATTORE E REGISTA DI CARLO VERDONE - VIDEO