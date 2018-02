PISCHELLI CHE VALGONO MILIONI - ‘STRISCIA’ PIZZICA I TRAFFICI SUI CALCIATORI CHE GIOCANO NELLE SERIE MINORI E CHE PER LE SOCIETÀ VALGONO FINO A 4,5 MILIONI. COSÌ LE SQUADRE SCRIVONO A BILANCIO PLUSVALENZE CLAMOROSE PER SPORTIVI CHE POI TORNANO NELL’OSCURITÀ (VIDEO: LE INCURSIONI AL CESENA E AL CHIEVO VERONA)

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Moreno Morello torna a raccontare le mirabolanti plusvalenze dei settori giovanili di alcune squadre di calcio italiane. L'inviato di Striscia si è recato presso alcune società sportive di serie minori (come Eccellenza e Serie D) dove militano giovani talenti di proprietà di Chievo e Cesena, intervistando direttori sportivi, allenatori e gli stessi atleti. Moreno Morello ha chiesto se fossero informati del valore, esorbitante, che le squadre professionistiche davano ai calciatori, creando plusvalenze nei bilanci di svariati milioni di euro al momento delle cessioni. Gli intervistati hanno risposto di essere all'oscuro delle cifre (milionarie) con cui erano valutati nei bilanci delle società.

Giocatori che passano dal Chievo Verona al Cesena e viceversa, non certo fuoriclasse ma giocatori in erba delle giovanili, alcuni dei quali non giocano più, ma quotati milioni di euro, anche quattro milioni e mezzo a giocatore. Il caso, già portato alla luce da una recente inchiesta di Calciomercato.com è stato al centro anche di un un servizio di Striscia La Notizia, andato in onda lunedì sera su Canale 5. L'inviato Moreno Morello si è così presentato agli allenamenti del Cesena Calcio a Villa Silvia per avere chiarimenti su queste plusvalenze milionarie messe a bilancio. Con Morello anche un giocatore piuttosto attempato e a quanto pare parecchio imbranato, Brusinho, che ha chiesto al Cesena di poter entrare in rosa, anch'egli con un ingaggio milionario, ricevendo però un più che probabile rifiuto.

Con Morello anche l'autore dell'analisi sui bilanci del Cesena e del Chievo, il giornalista Pippo Russo, che ha evidenziato l'interscambio milionario tra la squadra veneta e quella romagnola. Alcuni giocatori di giovanili del Cesena, dove essere transitati al Chievo per 5 milioni di euro sono poi ritornati “a casa” pochi giorni dopo. La vicenda - che come spiega Striscia La Notizia - non presenta elementi di illecito, essendo la quotazione affidata al libero mercato, permette di mettere a bilancio valori molto alti della rosa dei giocatori. “Questi soldi transiteranno davvero dalle casse di una società all'altra?” si domanda in chiusura di servizio Morello, promettendo nuove puntate sulla vicenda. Il Cesena Calcio, sentito da Striscia La Notizia, non ha replicato al servizio.

