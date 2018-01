LA "DIVINA" SINGLETUDINE DI FEDE: “SONO ANCORA SINGLE. FACCIO VITA NOTTURNA SOLO IL SABATO SERA” – FEDERICA PELLEGRINI PARLA DI TOKYO 2020, DI SCI, DI POLITICA E DI AVANCES SGRADITE: "TI METTONO UNA MANO SUL GINOCCHIO? LA PRENDI E LA SPOSTI. MOLESTIE? CI SONO CASI ANCHE NELLO SPORT, VANNO DENUNCIATE SUBITO…"

Dal Tg Zero di Radio Capital

Federica, sei a Livigno per un ritiro in altura, ma anche per imparare a sciare?

Ho fatto addirittura due lezioni, non è usuale quando facciamo il ritiro fare altro che non sia il nuoto. Io non ho mai imparato a sciare per motivi precauzionali. Ora lo faccio giusto per provare. Mi sembra uno sport molto bello e capisco che sia divertente. Ma ho paura della pendenza!

In vasca quanti Km fai?

Quando avevo 24 anni facevo 9 km a seduta. Quelli erano veramente tanti! Qui per ora ne sto facendo 6, ma siamo ancora in fase iniziale.

Come si svolge la tua giornata nel ritiro di altura?

La sveglia non è presto, alle 7.15 circa, alle 8.30 si va in vasca, alle 9 in acqua, poi esercizi per le spalle e in piscina fino alle 11.30. La stessa cosa si ripete nel pomeriggio, 3 volte a settimana faccio palestra e pesi.

Cosa è successo nello sport italiano? Come mai solo nel nuoto l’Italia riesce a produrre tanti talenti?

Anche noi abbiamo avuto degli anni con dei buchi grandissimi. Facciamo fatica ad avere un ricambio generazionale come possono avere le grandi potenze come l’America, l’Australia, la Cina e la Russia. Perché siamo piccoli. Abbiamo la fortuna di trovare sempre uno o due talenti che sono veramente forti.

C’è tanto sacrificio. Come fai a sopportarlo dopo quasi 20 anni di attività agonistica?

Sono entrata in nazionale a 14 anni. Ci deve essere un elemento scatenante, trascinante, seguire un amico e ti appassioni anche te. Un allenatore che ti prende psicologicamente in un determinato modo. A me piace la cosa che faccio e ho avuto la fortuna di intraprendere questa strada molto presto. Ho iniziato coi corsi per i neonati di ambientamento all’acqua e non ho più smesso.

Cosa ti concedi a tavola?

I carboidrati sono il pane quotidiano, perché facciamo un lavoro intenso ed esteso. Ci concediamo un po’ tutto. Le donne devono tenersi magari un po’ di più rispetto agli uomini per mantenere la linea. La carne è limitata però, le proteine animali le assumo pochissime volte a settimana. Ma indipendentemente dal nuoto, non sono una gran carnivora, non lo sono mai stata. Preferisco il pesce.

Com’è la tua situazione sentimentale?

Non ho avuto grandi cambiamenti nella mia vita. Solo due, tre. Penso che la mia situazione la conoscono tutti.

Sei libera?

Sì

Quali svaghi ti concedi?

Faccio vita notturna solo il sabato sera, e quando si esce un tacco ci sta! Siamo pur sempre ragazzi…altrimenti diventerebbe alienante. Una cena o due a settimana la facciamo. La nostra non è una vita di clausura e di stenti!

Che idea ti sei fatta sul caso Weinstein? Pensi ci siano problemi di molestie anche nel mondo dello sport?

Sì sì, ce ne sono. Questo caso ha scatenato una reazione a catena dove chi non ha avuto la forza di denunciare fino ad ora, ha iniziato a farlo senza sentirsi una pecora nera. Anche noi abbiamo casi nel nostro sport. Io dico: denunciate appena possibile, se non alla polizia, a un genitore o a un allenatore…. Un atteggiamento ambiguo nello sport per esempio tra allenatore e atleta non deve esistere e bisogna avere la forza di denunciare subito.

Se uno ci prova con te si becca uno schiaffo subito credo….

Penso che una donna che si sente appoggiare una mano sul ginocchio e non lo vuole, la prende e la sposta, senza denunciare alla polizia. Chi ha denunciato lo ha fatto su altre basi, non per una mano sul ginocchio. Bisogna valutare bene caso per caso. Va detto che alcuni avranno denunciato cose inesistenti solo per avere un ritorno pubblicitario.

Qual è il tuo obiettivo a lungo termine?

L’Olimpiade Tokyo 2020, la mia quinta, un obiettivo alto. Quest’anno con gli Europei a Glasgow, l’anno prossimo ad agosto il mondiale. Un crescendo di impegni sempre più importante. Dopo Rio col quarto posto ho deciso di non fermarmi perché non volevo terminare la mia carriera in quel modo. Il riscatto che volevo l’ho avuto a Budapest l’anno scorso, saranno 3 anni di esperimenti sulla velocità. Se smettessi oggi sarei contenta della carriera. Per ora non si stratta di terminare con la gara della vita.

Come si fa a migliorare ancora?

La gara è cambiata, quest’anno ho deciso di non fare più i 200 metri ma i 100. Cioè la velocista. Un esperimento. Del resto io nasco coi 100 stile libero, ma non l’ho mai allenata come primissima gara. Un mio cruccio personale. Voglio vedere dove porterà questa strada.

Andrai a votare alle elezioni?

Sì, torneremo dal collegiale in America il 3 marzo e ho già un’idea chiara.

Ti dispiace che Roma abbia rinunciato alle Olimpiadi 2024?

La risposta è sì, è un evento che poteva rimanere nel ricordo dell’Italia negli anni e lo abbiamo perso.

