La conquista della prima posizione del ranking Atp di Novak Djokovic ha una dedica speciale, il suo grande amico Fiorello.

Una talento unico sul campo di tennis e una dimestichezza davanti alla telecamera degna di un vero show man, Novak Djokovic ci scherza su e intervistato da Radio Deejay ringrazia il suo amico Rosario Fiorello per la prima posizione in classifica nuovamente ottenuta, dopo un 2018 per ora straordinario.

Djokovic e Fiorello sono grandi amici da anni e sono stati spesso protagonisti di divertentissime gag in tv. Ecco come il campione serbo ha voluto ringraziarlo in maniera del tutto esilarante: ''Da Parigi voglio salutare il mio grande amico Rosario Fiorello, e voglio ringraziarlo perché mi ha dato molti buoni consigli. Grazie ai suoi consigli e ai miei colpi, tecnicamente, sono ritornato al numero uno. Grazie 'Fiorè, mi hai aperto una dimensione della vita che è straordinaria''. Poi la dedica speciale: ''sei tu unicamente che merita questo successo, io sono solo quello che manifesta tutto quello che tu pensi e che tu dici''.

Non mancherà di sicuro la risposta di Fiorello, che di sicuro farà il tifo per il suo amico Nole, impegnato in serata contro il croato Marin Cilic ai quarti di finale del torneo Masters 1000 di Parigi Bercy.

