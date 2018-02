28 feb 2018 11:26

"SEXY SCANDALO IN CASA INTER? VI DENUNCIAMO" - WANDA NARA E ICARDI PASSANO AL CONTRATTACCO E ANNUNCIANO DI AVER DEPOSITATO QUERELE PER DIFFAMAZIONE A SEGUITO DI UNA SERIE DI ARTICOLI IN CUI SI PARLA DI “SCANDALO SESSUALE, BOTTE E TRADIMENTI" - MAURITO, INTANTO, RISCHIA DI PERDERE IL MONDIALE IN RUSSIA – LO SHOW DI SPALLETTI CONTRO LE FAKE NEWS - VIDEO