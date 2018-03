LO RICONOSCETE? OGGI SI GODE LA VITA IN BARCA, HA LA PANZA E CON QUEL LOOK POTREBBE ENTRARE NEL CAST DELLA SERIE "NARCOS": IN PASSATO E' STATO UN ATTACCANTE CHE FACEVA SERATA CON DROGBA E TIRO’ LE FORBICI A IBRA – DI CHI SI TRATTA?

Quando a 16 anni giocava all'Ajax con Zlatan Ibrahimovic era considerato uno dei talenti più promettenti del calcio europeo, poi la carriera di Abdelamid Hossam Ahmed Hussein, in arte Mido, non è però andata esattamente come quella dello svedese. Dopo aver lasciato i Lancieri per aver tirato un paio di forbici proprio a Ibra (che poi disse "Mido è come me, ma peggio") l'allora idolo dei tifosi egiziani non si è più espresso sui livelli mostrati in Olanda e dopo la breve esperienza a Roma nel 2004/05, fu escluso dalla Nazionale per essere venuto alle mani con l'allora ct durante la Coppa d'Africa 2006 e iniziò un lento declino concluso nel 2013, quando lasciò il calcio per diventare allenatore. Dopo un inizio positivo, ha iniziato a collezionare esoneri e dimissioni e attualmente è svincolato e si gode la vita con gli amici, come dimostra una foto pubblicata su Instagram qualche giorno fa e diventata subito virale...

